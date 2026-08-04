Trener Lechii zapowiada transfery. Z tego kierunku nadejdą wzmocnienia?!

Lechia Gdańsk potrzebuje transferów. Władysław Łupaszko w w rozmowie z serwisem "ua.tribuna.com" mówi o rozmowach, które prowadzi z graczami ze swojego lokalnego rynku.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kibice Lechii Gdańsk

Lechia sięgnie po liczne transfery z Ukrainy?!

Lechia Gdańsk bardzo słabo rozpoczęła nowy sezon Betclic 1. ligi. Po spadku z elity klub przechodzi obecnie spore zmiany i właściwie trudno powiedzieć, jak finalnie uda zakończyć się kampanię 2026/27. Klub utrzymuje, że chce walczyć o awans do PKO Ekstraklasy, ale mając w kadrze właściwie samych juniorów trudno się tego spodziewać.

Dlatego też ważne są transfery, które prędzej czy później muszą w klubie z Trójmiasta się pojawić. Właściwie każda z pozycji potrzebuje nowych twarzy, które już zapowiada trener Władysław Łupaszko. Ukraiński szkoleniowiec w rozmowie z serwisem „ua.tribuna.com” mówi o rozmowach, które prowadzi z graczami z lokalnego rynku.

– Jeśli mówimy o transferach do Lechii, chcemy silnych zawodników i nie ma znaczenia, czy jest z Ukrainy, czy nie. Powiedziałem jednak, którzy zawodnicy są dostępni na Ukrainie, a główny skaut ich sprawdza. Rozmawiałem z wieloma potencjalnymi graczami i są gotowi do dołączenie do nas – stwierdził Władysław Łupaszko, trener Lechii Gdańsk, w rozmowie z serwisem „ua.tribuna.com”.

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