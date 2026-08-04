Trener Lechii zapowiada transfery. Z tego kierunku nadejdą wzmocnienia?!

23:17, 4. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  ua.tribuna.com

Lechia Gdańsk potrzebuje transferów. Władysław Łupaszko w w rozmowie z serwisem "ua.tribuna.com" mówi o rozmowach, które prowadzi z graczami ze swojego lokalnego rynku.

Kibice Lechii Gdańsk
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kibice Lechii Gdańsk

Lechia sięgnie po liczne transfery z Ukrainy?!

Lechia Gdańsk bardzo słabo rozpoczęła nowy sezon Betclic 1. ligi. Po spadku z elity klub przechodzi obecnie spore zmiany i właściwie trudno powiedzieć, jak finalnie uda zakończyć się kampanię 2026/27. Klub utrzymuje, że chce walczyć o awans do PKO Ekstraklasy, ale mając w kadrze właściwie samych juniorów trudno się tego spodziewać.

Dlatego też ważne są transfery, które prędzej czy później muszą w klubie z Trójmiasta się pojawić. Właściwie każda z pozycji potrzebuje nowych twarzy, które już zapowiada trener Władysław Łupaszko. Ukraiński szkoleniowiec w rozmowie z serwisem „ua.tribuna.com” mówi o rozmowach, które prowadzi z graczami z lokalnego rynku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jeśli mówimy o transferach do Lechii, chcemy silnych zawodników i nie ma znaczenia, czy jest z Ukrainy, czy nie. Powiedziałem jednak, którzy zawodnicy są dostępni na Ukrainie, a główny skaut ich sprawdza. Rozmawiałem z wieloma potencjalnymi graczami i są gotowi do dołączenie do nas – stwierdził Władysław Łupaszko, trener Lechii Gdańsk, w rozmowie z serwisem „ua.tribuna.com”.

Zobacz także: Lech zdecydował w sprawie Mońki. Zmiana możliwa tylko pod jednym warunkiem! [NOWE INFORMACJE]