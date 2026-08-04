FC Barcelona otrzyma ofertę. Klub z Premier League poluje na pomocnika

FC Barcelona wiąże duże nadzieje z Markiem Bernalem. Mimo to Aston Villa przygotowuje ofertę za hiszpańskiego pomocnika - informuje "Mundo Deportivo".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Bernal na celowniku Aston Villi

Aston Villa jest zainteresowana pomocnikiem Barcelony. Okazuje się, że Marc Bernal pozostaje jednym z głównych celów transferowych zespołu prowadzonego przez Unaia Emery’ego, który przygotowuje się do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Informacje przekazało „Mundo Deportivo”.

Klub z Birmingham jest gotowy na większe inwestycje tego lata. Wszystko za sprawą ogromnego zastrzyku finansowego, jaki otrzymał po sprzedaży Morgana Rogersa do Chelsea za 138 milionów euro. Aston Villa rozważa złożenie oferty za Bernala na około 35 milionów euro.

Z drugiej strony stanowisko katalońskiego klubu jest jasne. 19-letni Hiszpan nie znajduje się na liście zawodników przeznaczonych do sprzedaży. Barcelona uważa Bernala za jeden z najważniejszych młodych talentów i wiąże z nim ogromne nadzieje na przyszłość.

Pomocnik ma odegrać jeszcze większą rolę w zespole Hansiego Flicka w nadchodzącym sezonie. Jego znaczenie może dodatkowo wzrosnąć po problemach zdrowotnych Frenkiego de Jonga, który według medialnych doniesień będzie pauzował przez kilka miesięcy.

Umowa utalentowanego zawodnika na Camp Nou obowiązuje do czerwca 2029 roku, a wpisana w niej klauzula odstępnego wynosi aż 500 milionów euro. Warto wspomnieć, że Bernal znajduje się również pod obserwacją Manchesteru City. W zeszłej kampanii Bernal rozegrał 32 spotkania na wszystkich frontach, zdobył pięć bramek i zaliczył jedną asystę.