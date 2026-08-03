Przeszedł z Lechią drogę od A klasy do Ekstraklasy. Nie żyje Mateusz Bąk

20:45, 3. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Trojmiasto.pl

Mateusz Bąk nie żyje. Legendarny bramkarz Lechii Gdańsk zmarł w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie wyjątkową historię odbudowy klubu i miejsce w sercach kibiców.

Kibice Lechii Gdańsk
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fot. Wojciech Stróżyk / Alamy Na zdjęciu: Kibice Lechii Gdańsk

Był więcej niż bramkarzem. Lechia Gdańsk żegna swoją legendę

Mateusz Bąk był jedną z najważniejszych postaci w najnowszej historii Lechii Gdańsk. Były bramkarz Biało-zielonych zmarł w wieku 43 lat, a informacja ta pogrążyła klub oraz jego sympatyków w żałobie. O szczegółach i znaczeniu postaci golkipera przypomina m.in. Trojmiasto.pl.

„Bączek” zapisał się w historii Lechii jako człowiek, który przeszedł z klubem niezwykłą drogę. W 2001 roku, gdy gdański zespół po problemach organizacyjnych rozpoczynał odbudowę od A klasy, to właśnie on stanął między słupkami. Jako jedyny zawodnik pokonał całą ścieżkę od najniższego szczebla rozgrywek aż do Ekstraklasy.

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Do Lechii trafił jeszcze jako junior, a szybko stał się symbolem determinacji i przywiązania do klubowych barw. Przez lata był nie tylko bramkarzem, ale również liderem szatni i jednym z ulubieńców kibiców. W 2020 roku został wybrany najlepszym golkiperem w historii Lechii w plebiscycie z okazji 75-lecia klubu.

W najwyższej klasie rozgrywkowej Bąk rozegrał dla Lechii 48 spotkań podczas drugiego pobytu w klubie. Po powrocie do Gdańska w sezonie 2013/14 pomógł drużynie osiągać wysokie miejsca w tabeli, a wielokrotnie wyprowadzał zespół na boisko jako kapitan.

Po zakończeniu gry w 2017 roku nadal był związany z klubem, pracując w akademii i szkoląc młodych bramkarzy. Relację z Lechią najlepiej oddały jego słowa po odejściu z akademii w 2022 roku.

„Lechia Gdańsk, dziękuję Tobie za każdy dzień w moim życiu. To nasza wspólna miłość. Nigdy o Tobie nie zapomnę” – napisał Bąk.

Dla kibiców Lechii pozostanie symbolem czasów, w których klub z Gdańska pisał swoją historię od nowa. Mateusz Bąk był nie tylko świadkiem tej drogi, ale jednym z jej najważniejszych bohaterów.

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