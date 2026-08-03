Trener Lechii Gdańsk potwierdza. Są oferty za czołową gwiazdę

Lechia Gdańsk musi sprzedać swoich najlepszych piłkarzy. Kandydatem do odejścia jest Iwan Żelizko. Trener Władysław Łupaszko potwierdza, że gwiazdor ma na stole oferty z mocniejszych lig.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Iwan Żelizko

Lechia planuje sprzedać pomocnika. Łupaszko mówi wprost

Lechia Gdańsk fatalnie weszła w sezon 2026/2027, przegrywając oba mecze pierwszej ligi po 0-3. Dodatkowo, z uwagi na trudną sytuację finansową jest zmuszona sprzedać swoich najważniejszych piłkarzy. W obu dotychczasowych spotkaniach wystąpił Iwan Żelizko, który jest intensywnie łączony z transferem. Na oku mają go ekipy z Ekstraklasy, choć bardziej prawdopodobny zdaje się kierunek zagraniczny.

Ukraiński pomocnik nie pozostanie już długo w Gdańsku. O jego nadchodzącym transferze wprost mówi trener Władysław Łupaszko. Potwierdza, że gwiazdor Lechii ma na stole oferty i zasługuje, by grać na wyższym poziomie.

– Są za niego oferty i zasługuje na szansę, by spróbować się na najwyższym poziomie. Jako trener chciałbym zatrzymać takich piłkarzy. Jednocześnie rozumiem, że kariera jest krótka, więc czasem zawodnikom trzeba pozwolić odejść. Musimy się rozwijać i pozwolić odejść tym, którzy dobrze sobie poradzili i zasługują na kolejny krok. Iwan jest właśnie takim przypadkiem – przekazał Łupaszko w wywiadzie dla ua-football.com.

Żelizko był czołowym piłkarzem Lechii w minionym sezonie, gdy ta spadała z Ekstraklasy. Do Gdańska trafił w 2023 roku – najpierw wywalczył z drużyną awans do elity, następnie pokazał się w niej ze świetnej strony, a teraz wrócił na poziom pierwszej ligi.