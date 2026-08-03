Trener Lechii Gdańsk potwierdza. Są oferty za czołową gwiazdę

22:30, 3. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  ua-football.com

Lechia Gdańsk musi sprzedać swoich najlepszych piłkarzy. Kandydatem do odejścia jest Iwan Żelizko. Trener Władysław Łupaszko potwierdza, że gwiazdor ma na stole oferty z mocniejszych lig.

Iwan Żelizko
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fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Iwan Żelizko

Lechia planuje sprzedać pomocnika. Łupaszko mówi wprost

Lechia Gdańsk fatalnie weszła w sezon 2026/2027, przegrywając oba mecze pierwszej ligi po 0-3. Dodatkowo, z uwagi na trudną sytuację finansową jest zmuszona sprzedać swoich najważniejszych piłkarzy. W obu dotychczasowych spotkaniach wystąpił Iwan Żelizko, który jest intensywnie łączony z transferem. Na oku mają go ekipy z Ekstraklasy, choć bardziej prawdopodobny zdaje się kierunek zagraniczny.

Ukraiński pomocnik nie pozostanie już długo w Gdańsku. O jego nadchodzącym transferze wprost mówi trener Władysław Łupaszko. Potwierdza, że gwiazdor Lechii ma na stole oferty i zasługuje, by grać na wyższym poziomie.

Są za niego oferty i zasługuje na szansę, by spróbować się na najwyższym poziomie. Jako trener chciałbym zatrzymać takich piłkarzy. Jednocześnie rozumiem, że kariera jest krótka, więc czasem zawodnikom trzeba pozwolić odejść. Musimy się rozwijać i pozwolić odejść tym, którzy dobrze sobie poradzili i zasługują na kolejny krok. Iwan jest właśnie takim przypadkiem – przekazał Łupaszko w wywiadzie dla ua-football.com.

Żelizko był czołowym piłkarzem Lechii w minionym sezonie, gdy ta spadała z Ekstraklasy. Do Gdańska trafił w 2023 roku – najpierw wywalczył z drużyną awans do elity, następnie pokazał się w niej ze świetnej strony, a teraz wrócił na poziom pierwszej ligi.

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