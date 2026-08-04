FC Barcelona i Man United chcą defensora. Hiszpan zdecydował

FC Barcelona oraz Manchester United walczą o Jorge Salinasa z Racingu Santander. 19-letni obrońca wskazał, że jego wymarzonym kierunkiem jest transfer do aktualnych mistrzów Hiszpanii - donosi "Sport".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jorge Salinas na celowniku Barcelony i Manchesteru United

FC Barcelona pracuje nad pozyskaniem Jorge Salinasa z Racingu Santander. Choć 19-letni lewy obrońca wrócił już do treningów z beniaminkiem La Liga, jego przyszłość nadal pozostaje otwarta. Według dziennika „Sport”, zawodnik marzy o grze w barwach Blaugrany i jest gotowy poczekać na porozumienie między klubami.

Salinas uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych lewych obrońców w Hiszpanii. Reprezentant kraju do lat 19 od kilku tygodni znajduje się na celowniku Barcelony. Piłkarz rozpoczął przygotowania do nowego sezonu z Racingiem. Powrót do treningów nie oznacza końca rozmów, ponieważ kataloński klub nie zamierza rezygnować z prób sprowadzenia defensora.

W ostatnim czasie zainteresowanie Salinasem wykazali także działacze Manchesteru United. Michael Carrick miał dać już zielone światło na transfer bocznego obrońcę. Hiszpan jasno zakomunikował swojemu otoczeniu, że jego priorytetem jest przeprowadzka do stolicy Katalonii.

Racing nie zamierza sprzedawać zawodnika za niższą kwotę niż wynosi klauzula odstępnego, czyli 16 milionów euro. Według wcześniejszych doniesień kataloński klub proponował około 6 milionów euro kwoty podstawowej, a kolejne 2 mln euro w formie bonusów. Salinas nie zamierza wywierać presji na swoim obecnym klubie. Dodajmy, iż jego interesy reprezentuje Jorge Mendes. Do zakończenia letniego okna transferowego pozostało jeszcze kilka tygodni, dlatego Barcelona nie traci nadziei na osiągnięcie porozumienia.