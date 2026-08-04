Newcastle United chce pomocnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

Newcastle United wyraziło zainteresowanie reprezentantem Kolumbii. Według dziennika "Record" Richard Rios z Benfiki Lizbona jest bacznie monitorowany przez angielski klub.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Newcastle United

Richard Rios na liście życzeń Newcastle United

Newcastle United wciąż pracuje nad wzmocnieniem środka pola w letnim oknie transferowym. W kręgu zainteresowań angielskiego klubu znalazł się Richard Rios z Benfiki Lizbona. Według portugalskiego dziennika „Record, reprezentant Kolumbii od dłuższego czasu znajduje się pod baczną obserwacją skautów Srok. Newcastle pożegnało już menedżera Eddiego Howe. Nowym trenerem ma zostać Matthias Jaissle.

Sytuację Kolumbijczyka monitoruje również SSC Napoli. Na ten moment żaden z klubów nie złożył jednak oferty, a Benfica nie zamierza spieszyć się ze sprzedażą zawodnika. Portugalczycy sprowadzili Riosa z Palmeiras latem ubiegłego roku za 27 milionów euro.

Po zakończeniu mistrzostw świata Richard Rios nie zdecydował się na dłuższy odpoczynek. 26-latek zaliczył już występ w eliminacjach Ligi Europy przeciwko St. Gallen. Kolumbijczyk zanotował asystę w meczu. W minionym sezonie zdobył osiem bramek i dorzucił siedem asyst w 45 starciach. Pomocnik imponuje umiejętnością prowadzenia piłki, przełamywania linii rywala oraz pracą w defensywie.

Świetna forma Riosa sprawiła, że znajduje się także na celowniku Milanu, AFC Bournemouth i Atletico Madryt. Władze Benfiki mają pełną kontrolę nad przyszłością defensywnego pomocnika. Umowa Kolumbijczyka wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.