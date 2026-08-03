Mena łączony z zagranicznym transferem. Tam może trafić lider Lechii

Camilo Mena jest łączony z opuszczeniem Lechii Gdańsk jeszcze w tym okienku. Według portalu Peuple-vert.fr skrzydłowym interesuje się AS Saint-Etienne.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Camilo Mena

Mena może opuścić Lechię i trafić do Francji

Camilo Mena był w zeszłym sezonie jednym z najlepszych skrzydłowych w Ekstraklasie. Jego świetna postawa nie wystarczyła jednak Lechii Gdańsk do utrzymania. Po spadku do pierwszej ligi zawodnik jest typowany do zagranicznego wyjazdu. Na dzisiaj transfer wciąż nie doszedł do skutku, ale w Gdańsku są pogodzeni z jego prawdopodobną stratą. Opuścił inaugurację sezonu pierwszej ligi z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, a na boisko wrócił w meczu z Wartą Poznań. Oba te spotkania zakończyły się porażkami Lechii po 0-3.

Gdańszczanie muszą sprzedać swoich czołowych graczy, aby ustabilizować sytuację finansową, a następnie się wzmocnić. Wygląda na to, że Mena nie będzie kontynuował swojej kariery w Polsce. Z informacji portalu Peuple-vert.fr wynika, że jego nazwisko znalazło się na celowniku cenionego francuskiego klubu. Mowa o AS Saint-Etienne, które w tym momencie występuje na zapleczu Ligue 1.

AS Saint-Etienne monitoruje sytuację kolumbijskiego skrzydłowego, ale na dzisiaj nie złożyło za niego oficjalnej oferty. Nie jest to oczywiście jedyny klub, który rozważa transfer Meny, bowiem przymierza się go również do Brazylii czy Szkocji.

Kontrakt Meny z Lechią obowiązuje do czerwca 2028 roku. W minionym sezonie uzbierał w Ekstraklasie pięć bramek oraz dziesięć asyst.