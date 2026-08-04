Wisła Kraków wypożyczyła pomocnika. To już oficjalne

19:28, 4. sierpnia 2026 19:53, 4. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Wisła Kraków

Wisła Kraków zdecydowała w sprawie Wiktora Staszaka. Pomocnik został wypożyczony do pierwszoligowego Chrobrego Głogów do końca obecnego sezonu.

Mariusz Jop
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Oficjalnie: Wiktor Staszak wypożyczony do Chrobrego Głogów

Wisła Kraków po czterech latach wróciła do Ekstraklasy. Rozpoczęła rywalizację na najwyższym poziomie od zwycięstwa. W pierwszej kolejce Biała Gwiazda pokonała przy Reymonta GKS Katowice (2:1). Natomiast w drugim spotkaniu musiała uznać wyższość Piasta Gliwice, przegrywając na wyjeździe (3:4). W trzeciej serii gier Wisła podejmie swoją imienniczkę z Płocka (7 sierpnia, o godz. 20:30).

Latem do krakowskiego klubu dołączyli obrońca Maxence Maisonneuve, bramkarz Marcel Łubik oraz skrzydłowy Elie Youan. We wtorek poinformował z kolei o ruchu dotyczącym młodego zawodnika. Wiktor Staszak w najbliższym sezonie nie będzie walczył o miejsce w pierwszym zespole Białej Gwiazdy, lecz zbierał doświadczenie w Chrobrym Głogów.

Dla 19-letniego pomocnika będzie to szansa na regularną grę i rozwój na zapleczu Ekstraklasy. Wypożyczenie ma pozwolić zdobyć cenne doświadczenie w seniorskiej piłce. Obecnie piłkarze Chrobrego zajmują ósme miejsce z dorobkiem trzech punktów w tabeli 1. Ligi.

Staszak trafił do Wisły z KKS-u Kalisz. Następnie był wypożyczany do włoskiego Lecce. Łącznie w seniorskiej drużynie Wisły wystąpił zaledwie cztery razy. Znacznie więcej spotkań rozegrał w barwach kaliskiej drużyny Na trzecim poziomie rozgrywkowym pomocnik uzbierał 51 występów.

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