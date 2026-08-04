Wisła Kraków wypożyczyła pomocnika. To już oficjalne

Oficjalnie: Wiktor Staszak wypożyczony do Chrobrego Głogów
Wisła Kraków po czterech latach wróciła do Ekstraklasy. Rozpoczęła rywalizację na najwyższym poziomie od zwycięstwa. W pierwszej kolejce Biała Gwiazda pokonała przy Reymonta GKS Katowice (2:1). Natomiast w drugim spotkaniu musiała uznać wyższość Piasta Gliwice, przegrywając na wyjeździe (3:4). W trzeciej serii gier Wisła podejmie swoją imienniczkę z Płocka (7 sierpnia, o godz. 20:30).
Latem do krakowskiego klubu dołączyli obrońca Maxence Maisonneuve, bramkarz Marcel Łubik oraz skrzydłowy Elie Youan. We wtorek poinformował z kolei o ruchu dotyczącym młodego zawodnika. Wiktor Staszak w najbliższym sezonie nie będzie walczył o miejsce w pierwszym zespole Białej Gwiazdy, lecz zbierał doświadczenie w Chrobrym Głogów.
Dla 19-letniego pomocnika będzie to szansa na regularną grę i rozwój na zapleczu Ekstraklasy. Wypożyczenie ma pozwolić zdobyć cenne doświadczenie w seniorskiej piłce. Obecnie piłkarze Chrobrego zajmują ósme miejsce z dorobkiem trzech punktów w tabeli 1. Ligi.
Staszak trafił do Wisły z KKS-u Kalisz. Następnie był wypożyczany do włoskiego Lecce. Łącznie w seniorskiej drużynie Wisły wystąpił zaledwie cztery razy. Znacznie więcej spotkań rozegrał w barwach kaliskiej drużyny Na trzecim poziomie rozgrywkowym pomocnik uzbierał 51 występów.