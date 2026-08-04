Był gwiazdą Wisły Kraków i Podbeskidzia. Dołączył do drugoligowca

Joan Roman, znany jako Goku, został nowym graczem Sandecji Nowy Sącz. Piłkarz w przeszłości był gwiazdą Betclic 1. ligi w barwach Wisły Kraków i Podbeskidzia Bielsko-Biała.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goku Roman

Sandecja z solidnym wzmocnieniem w walce o awans do 1. ligi

w poprzednim sezonie była bardzo blisko wywalczenia sportowego awansu na zaplecze PKO Ekstraklasy. W finale baraży ulegli oni jednak zespołowi Podbeskidzia Bielsko-Biała i to Górale mogli cieszyć się z promocji do wyższej ligi. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że rozpoczęty już sezon musi być właśnie tym, w którym uda się zrealizować cel. Pomóc w tym mają ciekawe letnie transfery oraz właśnie ogłoszony duży ruch.

Nowym piłkarzem Sączersów został bowiem Joan Roman, czyli znany i lubiany Goku. Hiszpan podpisał z klubem z Betclic 2. ligi roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. Wszystko wskazuje, że były gracz Wieczystej Kraków ma szansę zostać jedną z czołowych postaci drużyny.

Goku na koncie ma bowiem prawie 140 spotkań w Betclic 1. lidze, gdzie zdobył 46 goli oraz zanotował 27 asyst. Szczególnie udana była jego gra dla Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Wisły Kraków. Ostatnio reprezentował barwy Wieczystej, w której jednak grę zatrzymała ciężka kontuzja. Ofensynwy pomocnik zanotował także kilkadziesiąt spotkań w PKO Ekstraklasie i 2. lidze.

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