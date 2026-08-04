Camilo Mena na celowniku uznanego francuskiego klubu!

Camilo Mena miał znaleźć się na celowniku AS Saint-Etienne. To zespół z Ligue 2, który w przeszłości był wielokrotnie mistrzem Francji. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "peuple-vert.fr".

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Camilo Mena

Mena na celowniku wielokrotnego mistrza Francji

Lechia Gdańsk musi zacząć natychmiast sprzedawać swoich zawodników, jeśli chce marzyć o pozostaniu w Betclic 1. lidze na kolejny sezon. Bez tego, a konkretnie bez środków pozyskanych w ten sposób na sprowadzenie nowych piłkarzy, zadanie gry na zapleczu elity nie będzie mogło zakończyć się powodzeniem, co pokazały już dobitnie dwie pierwsze kolejki.

A sprzedawać jest przecież kogo. Do grona graczy, za których w sumie można zainkasować kilkanaście milionów euro, zalicza się chociażby Camilo Mena, który trafił na celownik kolejnej ekipy. Według informacji, które przekazał serwis „peuple-vert.fr”, gracz Lechii znalazł się na radarze AS Saint-Etienne. To zespół z Ligue 2, który w przeszłości był wielokrotnie mistrzem Francji. Trudno jednak przesądzać, czy potencjalna oferta zadowoli Paolo Urfera.

Camilo Mena w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował aż 11 asyst. Bez dwóch zdań był jednym z najlepszych graczy Gdańszczan na poziomie PKO Ekstraklasy. W sumie 23-latek w polskiej elicie wystąpił ponad 60 razy i 9 razy wpisywał się na listę strzelców. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 4 miliony euro.

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