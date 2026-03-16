Śląsk Wrocław skomentował decyzję PZPN. Zapowiedział kolejne kroki

Śląsk Wrocław w komunikacie po decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN poinformował, że ma zamiar odwołać się od kary miliona złotych za brak wpuszczenia kibiców Wisły Kraków.

Śląsk Wrocław wydał komunikat po karze od PZPN-u

Śląsk Wrocław już kilkanaście dni temu zdecydował, że kibice Wisły Kraków nie będą wpuszczeni na stadion podczas hitowej rywalizacji w Betclic 1. lidze. To spowodowało ogromne napięcia pomiędzy dwoma stronami. Biała Gwiazda odmówiła przyjazdu na mecz, a Jarosław Królewski poruszył „niebo i ziemię”, aby doprowadzić do sprawiedliwości i wpuszczenia zorganizowanej grupy fanów na mecz.

To się nie udało, ale Komisja Dyscyplinarna PZPN zgodnie z zapowiedziami ukarała Śląsk Wrocław wielką grzywną. W komunikacie opublikowanym w poniedziałek po godzinie 15:00, czytamy, że klub z Dolnego Śląska będzie musiał zapłacić milion złotych kary. W oświadczeniu pierwszoligowca czytamy jednak, że Wrocławianie mają zamiar odwołać się od sankcji i ponownie wykazują, że owa decyzja podyktowana była względami bezpieczeństwa.

– WKS Śląsk Wrocław zamierza złożyć stosowne odwołania skierowane do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN […]. Decyzja była podyktowana względami bezpieczeństwa, mecz został zakwalifikowany jako impreza masowa o podwyższonym ryzyku, przed podjęciem decyzji sporządzono szczegółową analizę ryzyka, decyzję poprzedził wieloetapowy, udokumentowany proces decyzyjny, spór był eskalowany poprzez działania drugiej strony, w dniu meczu odnotowano brak jakiegokolwiek incydentu bezpieczeństwa, gospodarz wykazał pełną gotowość organizacyjną, a odmowa dotyczyła wyłącznie zorganizowanej grupy kibiców gości, nie kibiców Wisły w ogóle – czytamy w komunikacie Śląska Wrocław.

– Zarząd klubu wielokrotnie deklarował, w tym w publicznym oświadczeniu na stronie internetowej klubu, że decyzja o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości jest podjęta wyłączenie ze względu na kwestie bezpieczeństwa uczestników wydarzenia – dodano.

