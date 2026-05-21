Śląsk Wrocław nie uniknął gigantycznej kary po decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najwyższa Komisja Odwoławcza utrzymała milion złotych sankcji za sprawę kibiców Wisły Kraków.

PZPN podjął twardą decyzję. Śląsk Wrocław w centrum afery

Śląsk Wrocław przegrał batalię przed Najwyższą Komisją Odwoławczą PZPN. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie na LaczyNasPilka.pl, podczas czwartkowego posiedzenia w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpatrzono sprawę odpowiedzialności dyscyplinarnej klubu w związku z niewpuszczeniem zorganizowanej grupy kibiców Wisły Kraków na mecz 24. kolejki Betclic 1. Ligi sezonu 2025/2026.

Komisja podtrzymała wcześniejszą decyzję Komisji Dyscyplinarnej PZPN, która nałożyła na klub z Wrocławia karę finansową w wysokości miliona złotych. To jedna z najwyższych sankcji finansowych wymierzonych klubowi na krajowym podwórku w ostatnich latach.

Jak wynika z oficjalnej wiadomości, Najwyższa Komisja Odwoławcza uznała, że doszło do popełnienia deliktu dyscyplinarnego, a zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na rażący charakter naruszeń. W komunikacie podkreślono, że także dowody przedstawione w toku postępowania odwoławczego nie dały podstaw do złagodzenia sankcji.

W ocenie NKO PZPN nie było przesłanek ani do obniżenia kary, ani do umorzenia postępowania. Komisja zaznaczyła, że nałożona sankcja ma pełnić podwójną rolę. Represyjną wobec ukaranego klubu oraz prewencyjną wobec całego środowiska piłkarskiego.

Sprawa wywołała duże emocje zarówno wśród kibiców, jak i działaczy piłkarskich. Decyzja PZPN może stać się ważnym sygnałem dla innych klubów w kontekście organizacji meczów oraz obowiązków związanych z przyjmowaniem zorganizowanych grup fanów drużyn przyjezdnych.