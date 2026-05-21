Robert Lewandowski priorytetem dla nowego klubu! Są liderem w walce o Polaka

Robert Lewandowski po sezonie opuści FC Barcelonę. Według informacji przekazanych przez "Sport", w walce o Polaka na pozycję numer jeden wskoczyła ekipa Al-Ittihad.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Al-Ittihad liderem w walce o Lewandowskiego

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu opuści zespół FC Barcelony. Polak zapowiedział tę decyzję już prawie tydzień temu, ale nadal niewiele nowego dowiedzieliśmy się ws. jego przyszłości. Jasne jest tylko tyle, że nie interesuje go kierunek amerykański, a więc odrzuca zainteresowanie Chciago Fire. Poza tym jednak najbardziej aktualne pozostaje dołączenie do jednej z ekip w Arabii Saudyjskiej.

Do tej pory wydawało się, że liderem w walce o pozyskanie napastnika jest zespół Al-Hilal. Według informacji przekazanych przez serwis „Sport”, władze tej ekipy mają jednak wątpliwości co do Lewandowskiego. Szczególnie, że najpierw chcą uporządkować sprawy z obecną kadrą i dopiero potem włączyć się do walki o gracza Barcelony. Dlatego też wyłonił się nowy lider w walce o transfer. Obecnie najbliżej pozyskania Lewandowskiego jest Al-Ittihad, które traktuje Polaka jako swój absolutny priorytet na letnie okienko.

Robert Lewandowski w kończącym się sezonie rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie przez cztery lata w barwach Dumy Katalonii kapitan reprezentacji Polski wystąpił 192 razy i w tym czasie 119-krotnie wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z najlepszych strzelców w historii klubu, szczególnie w ostatnich latach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 8 milionów euro.

Zobacz także: Legia wygrywa walkę o nowego napastnika. Wcześniej chciała go Wisła Kraków