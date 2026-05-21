Górnik Zabrze otwiera nowy rozdział. Podolski zrobił to naprawdę

15:08, 21. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze ma nowego właściciela. Lukas Podolski przejął większościowy pakiet akcji 14-krotnego mistrza Polski. Zapowiada się zatem początek nowej ery w klubie.

Lukas Podolski
fot. PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Zabrze czekało na ten moment. Podolski właśnie przeszedł do historii

Górnik Zabrze oficjalnie potwierdził, że Lukas Podolski został większościowym udziałowcem klubu. Tym samym legenda reprezentacji Niemiec i mistrz świata z 2014 roku wykonała kolejny krok w stronę realizacji planu. Mówił się o nim od miesięcy. Były piłkarz m.in. Arsenalu, Bayernu Monachium i FC Koeln od dawna podkreślał, że chce nie tylko grać dla Zabrzan, ale także realnie wpływać na przyszłość klubu.

Proces prywatyzacji Górnika trwał od tyle od wielu lat i budził ogromne emocje wśród kibiców. W grudniu ubiegłego roku Podolski został drugim największym akcjonariuszem spółki po zakupie 8,3 procent akcji. Teraz przejął pakiet większościowy i stał się najważniejszą postacią w strukturach właścicielskich 14-krotnego mistrza Polski.

Dla kibiców to symboliczny moment. Były reprezentant Niemiec od początku podkreślał swoje przywiązanie do Górnika i wielokrotnie zaznaczał, że traktuje klub znacznie bardziej emocjonalnie niż biznesowo.

Nowy właściciel ma przed sobą ogromne wyzwania. Górnik potrzebuje stabilizacji finansowej, dalszego rozwoju infrastruktury oraz wzmocnienia sportowego projektu. Nikt jednak w Zabrzu nie ukrywa, że wejście Podolskiego do klubu daje nadzieję na nowy rozdział i odbudowę pozycji jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w historii polskiej piłki.

