Górnik Zabrze otwiera nowy rozdział. Podolski zrobił to naprawdę

Zabrze czekało na ten moment. Podolski właśnie przeszedł do historii
Górnik Zabrze oficjalnie potwierdził, że Lukas Podolski został większościowym udziałowcem klubu. Tym samym legenda reprezentacji Niemiec i mistrz świata z 2014 roku wykonała kolejny krok w stronę realizacji planu. Mówił się o nim od miesięcy. Były piłkarz m.in. Arsenalu, Bayernu Monachium i FC Koeln od dawna podkreślał, że chce nie tylko grać dla Zabrzan, ale także realnie wpływać na przyszłość klubu.
Proces prywatyzacji Górnika trwał od tyle od wielu lat i budził ogromne emocje wśród kibiców. W grudniu ubiegłego roku Podolski został drugim największym akcjonariuszem spółki po zakupie 8,3 procent akcji. Teraz przejął pakiet większościowy i stał się najważniejszą postacią w strukturach właścicielskich 14-krotnego mistrza Polski.
Dla kibiców to symboliczny moment. Były reprezentant Niemiec od początku podkreślał swoje przywiązanie do Górnika i wielokrotnie zaznaczał, że traktuje klub znacznie bardziej emocjonalnie niż biznesowo.
Nowy właściciel ma przed sobą ogromne wyzwania. Górnik potrzebuje stabilizacji finansowej, dalszego rozwoju infrastruktury oraz wzmocnienia sportowego projektu. Nikt jednak w Zabrzu nie ukrywa, że wejście Podolskiego do klubu daje nadzieję na nowy rozdział i odbudowę pozycji jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w historii polskiej piłki.