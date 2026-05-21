Barcelona już planuje nowy sezon. Priorytety są jasne

16:25, 21. maja 2026
Luka Pawlik
Źródło: Ekrem Konur

FC Barcelona szykuje się do kluczowych decyzji transferowych na lato. Według najnowszych doniesień klub chce za wszelką cenę zatrzymać dwie gwiazdy po sezonie 2025/26.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona nie chce ich stracić. Trwają rozmowy za kulisami

FC Barcelona już planuje ruchy kadrowe na kolejne miesiące po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Jak poinformował znany dziennikarz transferowy Ekrem Konur, priorytetem władz katalońskiego klubu stało się zatrzymanie Marcusa Rashforda oraz Joao Cancelo. Obaj piłkarze trafili do ekipy z Camp Nou na zasadzie wypożyczeń przed sezonem 2025/26. Zdaniem hiszpańskich mediów spełnili oczekiwania sztabu szkoleniowego.

Według informacji przekazanych przez insidera, Barcelona jest gotowa podjąć zdecydowane działania, aby doprowadzić do pozostania obu zawodników w ekipie z La Liga. Szczególnie dużo mówi się o sytuacji Rashforda, którego prawa nadal należą do Manchesteru United. Anglik od dłuższego czasu był łączony z odejściem z Premier League, a pobyt w Barcelonie miał pomóc mu odbudować najwyższą formę.

W przypadku Joao Cancelo sytuacja wygląda nieco inaczej. Portugalczyk jest graczem saudyjskiego Al-Hilal, jednak hiszpański klub od dawna widzi w nim ważny element defensywy. Uniwersalność oraz doświadczenie reprezentanta Portugalii mają być dużym atutem w planach budowy składu na kolejny sezon.

Barcelona kończy obecne rozgrywki w znakomitych nastrojach. Drużyna sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, wyprzedzając Real Madryt aż o jedenaście punktów. Sukces w La Liga sprawił, że klub może spokojniej przygotowywać strategię transferową i skupiać się na utrzymaniu kluczowych zawodników.

