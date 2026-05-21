Bayern Monachium celuje w transfer obrońcy. Prosto z Premier League

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Lewis Hall na liście życzeń Bayernu Monachium i Manchesteru United

Bayern Monachium obronił tytułu mistrza Niemiec i już w sobotę stanie przed szansą na dołożenie kolejnego trofeum do gabloty. W finale Pucharu Niemiec w Berlinie Bawarczycy zmierzą się z VfB Stuttgart. Tymczasem Manchester United zakończy sezon Premier League na trzecim miejscu i już teraz skupić się na planowaniu letnich wzmocnień.

Według informacji „TEAMtalk”, jednym z nazwisk uważnie monitorowanych przez gigantów jest Lewis Hall z Newcastle United. 21-letni lewy obrońca zrobił w ostatnim czasie ogromny postęp. Anglik ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku. Pojawiają się doniesienia, że sam zawodnik mógłby rozważyć zmianę otoczenia, jeśli otrzyma ofertę odpowiadającą jego ambicjom sportowym.

Rozwój Halla w ostatnich sezonach jest jednym z najbardziej imponujących przykładów w Premier League. Zawodnik trafił do Newcastle najpierw na wypożyczenie z Chelsea, a następnie został wykupiony na stałe za 33 miliony euro. Pod wodzą Eddiego Howe’a jego kariera przyspieszyła.

W obecnym sezonie Hall rozegrał 46 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. W seniorskiej reprezentacji Anglii ma na koncie cztery występy. Co istotne, 21-latek nie jest typowym bocznym obrońcą. Jego wcześniejsze doświadczenie jako pomocnika sprawia, że wyróżnia się techniką, spokojem w rozegraniu. Często schodzi do środka i pomaga w budowaniu akcji.