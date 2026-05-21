Man United wybrał następcę Casemiro. To będzie transferowy hit

Manchester United rozgląda się na rynku transferowym za następcą Casemiro. Według Gianluki Di Marzio, wybór Czerwonych Diabłów padł na Sandro Tonaliego z Newcastle United.

Manchester United czeka latem ogromna przebudowa środka pola. Klub z Old Trafford rozstaje się z Casemiro po czterech latach. Brazylijski pomocnik jest już o krok od transferu do Interu Miami i będzie występować u boku m.in. Leo Messiego. W gabinetach Czerwonych Diabłów trwają intensywne prace nad znalezieniem następcy Casemiro, który przez lata odpowiadał za stabilizację gry w drugiej linii.

W przyszłym sezonie drużyna Michaela Carricka wraca do Ligi Mistrzów po raz pierwszy od zmian formatu rozgrywek. Na szczycie listy życzeń klubu znajduje się Elliot Anderson z Nottingham Forest. Jednak za reprezentanta Anglii trzeba będzie zapłacić nawet 140 milionów euro.

Jeśli transfer Andersona okaże się zbyt kosztowny, Manchester United ma już przygotowane alternatywne rozwiązania. Jak informuje Gianluca Di Marzio, w kręgu zainteresowań znajduje się Sandro Tonali z Newcastle United. 26-letni Włoch w bieżącym sezonie rozegrał 53 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobył trzy bramki i zanotował siedem asyst. Jego kontrakt na St. James’ Park obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Tonali nie narzeka na zainteresowanie ze strony innych gigantów. Pomocnik jest bacznie obserwowany także przez Arsenal, Paris Saint-Germain czy Real Madryt. Serwis Transfermarkt.de wycenia włoskiego rozgrywającego na 80 milinów euro.