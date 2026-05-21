Wisła Kraków skontaktowała się z przyszłym trenerem?! Nie odmówiono

Wisła Kraków rozgląda się za potencjalnym następcą Mariusza Jopa. Według informacji "Interii", klub skontaktował się z Mateuszem Stolarskim. Motor Lublin miał nie powiedzieć definitywnie "nie" temu ruchowi.

Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Mateusz Stolarski w Wiśle Kraków?

Wisła Kraków ostatnią kolejkę Betclic 1. ligi może spędzić na pełnym luzie. Biała Gwiazda po czterech latach gry na zapleczu PKO Ekstraklasy, w końcu wywalczyła sobie prawo awansu. Co ważne, piłkarze Mariusza Jopa zrobili to w imponującym stylu: będąc od pierwszej do ostatniej kolejki liderem stawki. Niemniej, jak się okazuje, nawet to może okazać się zbyt małym argumentem za pozostaniem szkoleniowca w klubie na przyszły sezon.

Od jakiegoś czasu trwają bowiem spekulacje co do przyszłości Jopa. Według informacji przekazanych przez Przemysława Langiera z „Interii”, Wisła Kraków skontaktowała się z Mateuszem Stolarskim. Szkoleniowiec Motoru Lublin ma jednak ważną umowę z klubem do czerwca 2027 roku, a to oznacza, że za jego sprowadzenie należałoby zapłacić. Z pewnością jeśli Jarosław Królewski bardzo chciałby 33-latka, to byłby gotów wyłożyć na stół określoną sumę pieniędzy. Szczególnie, że jak się okazuje, Motor nie dał Wiśle odmownej odpowiedzi w tej sprawie, nie padło definitywne „nie”. Co prawda nie ma też pozytywnego odzewu, ale brak kategorycznej reakcji sporo mówi.

Jak zaznaczana powyższe źródło, sprawa przyszłości szkoleniowca Wisły Kraków nie jest zamknięta i to dopiero w najbliższym czasie będą zapadały decyzje. Klub nie zamyka się bowiem na kontynuowanie pracy Mariusza Jopa, który ma ważny kontrakt do końca czerwca 2026 roku.

Mateusz Stolarski prowadził Motor Lublin do tej pory w sumie w 81 meczach. Zanotował w nich średnią punktową 1,41 pkt./mecz. Szczególnie ceniony jest jednak przez nowatorskie podejście do futbolu i wykorzystanie nowinek technologicznych w pracy.

Aktualizacja

Po publikacji artykułu przez redaktora Przemysława Langiera na łamach „Interii”, informacje sprostował Jarosław Królewski. Prezes i właściciel Wisły Kraków napisał w mediach społecznościowych: Nigdy nie złożyliśmy żadnego zapytania o wykupienie trenera Stolarskiego z Motoru Lublin.

