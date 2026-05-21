Liverpool może zwolnić Arne Slota! Klub wytypował następcę

Liverpool rozważa zwolnienie Arne Slota. Holender pożegnałby się z klubem wraz z końcem sezonu, a zastąpiłby go Andoni Iraola. Informacje w tej sprawie przedstawił serwis "Foot Mercato".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool znalazł nowego trenera, który zastąpi Slota

Liverpool w tym sezonie radził sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Wielu spodziewało się, że The Reds powalczą o obronę mistrzowskiego tytułu a poza tym także w rozgrywkach Ligi Mistrzów zawalczą o najważniejsze cele. Tymczasem tuż przed końcem rozgrywek lokują się oni na 5. miejscu w tabeli Premier League. Dlatego też nie może dziwić, że wątpliwości budzi przyszłość Arne Slota na stanowisku pierwszego trenera.

Według informacji przekazanych przez serwis „Foot Mercato”, Liverpool rozważa sensacyjną decyzję o zwolnieniu Arne Slota. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że pozycja Holendra w klubie jest bezpieczna i poprowadzi on zespół w nowej kampanii. Tymczasem jest inaczej i władze The Reds wytypowały już nawet jego następcę. Miałby nim być Andoni Iraola, który obecnie prowadzi szósty w tabeli zespół AFC Bournemouth. Wcześniej kandydatem był także Xabi Alonso, ale on zdecydował się dołączyć do Chelsea.

Arne Slot do tej pory prowadził zespół Liverpoolu w 112 meczach i w tym czasie zanotował średnią punktową na poziomie 1,92 pkt./mecz. Tylko w tym sezonie jego zespół przegrał jednak aż 20 z 56 spotkań. Obecna umowa 47-letniego szkoleniowca rodem z Holandii wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Andoni Iraola poza obecnym zespołem, wcześniej pracował w Hiszpanii.

Zobacz także: Robert Lewandowski priorytetem dla nowego klubu! Są liderem w walce o Polaka