Ruch zawarł umowę. Na tym stadionie zagra baraże o awans do PKO Ekstraklasy

17:11, 14. maja 2026
Jakub Fudali
Roch Chorzów oficjalnie poinformował, że klub zawarł umowę z BBOSiR-em na wynajęcie stadionu w Bielsku-Białej podczas potencjalnych baraży o PKO Ekstraklasy.

Ruch baraże zagra w Bielsku-Białej

Ruch Chorzów jest na dobrej drodze, aby przedłużyć sobie sezon i zagrać w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Obecnie Niebiescy lokują się bowiem na 7. miejscu w stawce, a przed nimi jeszcze dwa mecze. Z Miedzią Legnica oraz Zniczem Pruszków, który może być już pewny degradacji z Betclic 1. ligi.

Finalnie więc nie jest wykluczone, że faktycznie zobaczymy zespół z Chorzowa w walce o powrót do elity. Szczególnie, że ostatnie tygodnie to dobra forma podopiecznych Waldemara Fornalika. Pewne jednak jest, że meczu czy to w półfinale baraży, czy ten w ewentualnym finale, nie będzie można obejrzeć na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Wówczas bowiem operator obiektu wynajął go na poczet koncertów. W ostatnim czasie trwało więc poszukiwanie nowego obiektu i to udało się zrobić. Padło na Bielsko-Białą.

Informujemy, że nasz Klub zawarł umowę z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na wynajem stadionu, na którym rozegramy w roli gospodarza mecze barażowe o awans do PKO BP Ekstraklasy – czytamy w komunikacie Ruchu Chorzów.

Obiekt miejski, na którym swoje mecze rozgrywa Podbeskidzie, może pomieścić niespełna 15 tysięcy kibiców. Chorzowianie nie będą mieć więc raczej problemów z jego wypełnieniem do ostatniego krzesełka. Baraże odbędą się 28 oraz 31 maja.

