Barcelona ma następcę Lewandowskiego. Alternatywa także dla Alvareza

16:35, 14. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło: Cahe Mota, Globo

Barcelona chce sprowadzić latem Joao Pedro z Chelsea. Brazylijczyk ma być następcą Roberta Lewandowskiego i tańszą opcją od Juliana Alvareza, o czym donosi Cahe Mota z "Globo".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Joao Pedro następcą Lewandowskiego w Barcelonie?!

Barcelona wraz z końcem sezonu zakończy współpracę z Robertem Lewandowskim. Obecnie nikt nie ma już wątpliwości, że przyszłość Polaka nie jest związana z Hiszpanią. Najnowsze informacje mówią bowiem o potężnej ofercie z Arabii Saudyjskiej, takiej z gatunku tych nie do odrzucenia. Dlatego też Duma Katalonii szuka następcy Polaka, który wkrótce nawet oficjalnie może się pożegnać z kibicami.

W ostatnim czasie na liście przewinęło się wiele nazwisk, ale stałym jej elementem był Julian Alvarez. Problem z Argentyńczykiem jest jednak prosty: Atletico Madryt oczekuje za niego nawet 120-130 milionów euro. To zdecydowanie zbyt dużo dla mistrza Hiszpanii. Dlatego jest inna opcja. Alternatywna. Według informacji, które przekazał Cahe Mota z „Globo”, Barcelona stara pozyskać się Joao Pedro. Brazylijczyk z Chelsea kosztować może mniej niż 100 milionów euro.

Joao Pedro w tym sezonie rozegrał w sumie 48 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 75 milionów euro. Jego obecna umowa z Chelsea wygasa wraz z końcem czerwca 2033 roku. Wcześniej 8-krotny reprezentant Brazylii występował m.in. w Brighton.

