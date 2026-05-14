Frederiksen powiedział to wprost. Pomimo oferty może odejść z Lecha

Niels Frederiksen pomimo oferty nowego kontraktu, nie musi zostać w klubie na kolejny sezon. Na konferencji prasowej przyznał bowiem, że ma inne możliwości.

fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen zostanie w Lechu Poznań?!

Lech Poznań jest o krok od mistrzostwa Polski. Wszystko rozstrzygnąć może się już w najbliższy weekend, gdy Kolejorz rozegra swoje spotkanie z Radomiakiem Radom. Drużyna Nielsa Frederiksena najpewniej obroni więc tytuł z poprzedniej kampanii i znów powalczy o grę w Lidze Mistrzów w eliminacjach.

Pytanie, czy nadal pod wodzą Duńczyka? Wiadomo bowiem, że Niels Frederiksen jakiś czas temu otrzymał od klubu propozycję nowego kontraktu, ale nie jest wykluczone, że nie będzie z niej korzystać. Powiedział zresztą sam o tym na konferencji prasowej. Jak zaznaczył, ma bowiem również inne możliwości.

– Mogę być z wami szczery, żebyście nie pisali różnych głupot. Dostałem od klubu ofertę. Bardzo dobrą, chciałbym ją rozważyć. Ale muszę też powiedzieć, że mam inne możliwości. Muszę je również wziąć pod uwagę i podejmę decyzję po sezonie – powiedział Niels Frederiksen na konferencji prasowej cytowany przez „TVP Sport”.

Niels Frederiksen jest szkoleniowcem Kolejorza od lipca 2024 roku. W tym czasie prowadził zespół w 87 meczach, notując w nich średnią punktową na poziomie 1,85 pkt./mecz. Z klubem sięgnął po zeszłoroczne mistrzostwo Polski.

