Widzew Łódź szykuje się na finisz w Ekstraklasie. Vuković ostrzega przed Koroną Kielce

16:55, 14. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Widzew.com

Widzew Łódź przygotowuje się do ważnego meczu z Koroną Kielce w PKO BP Ekstraklasie. Na przedmeczowym briefingu głos zabrał trener Aleksandar Vuković,

Aleksandar Vuković
Widzew Łódź w ostatnich tygodniach notuje wyniki, które pozwoliły wydostać się ze strefy spadkowej w PKO BP Ekstraklasie. Zespół prowadzony przez Aleksandara Vukovicia wciąż jednak nie może być spokojny o końcowy układ tabeli. W poprzedniej kolejce Łodzianie odnieśli zwycięstwo nad Lechią Gdańsk (3:1) na własnym stadionie. Bohaterem spotkania został Sebastian Bergier, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

W 33. serii gier Widzew zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce. Co istotne, Żółto-Czerwoni nie wygrali żadnego z ostatnich sześciu meczów. – Spotkanie jest dużej wagi, Korona jest zespołem, który powinien mieć zdecydowanie więcej punktów. Myślę, że wszystkie zremisowane mecze mogły się kończyć zwycięstwami, a to świadczy o skali trudności. Mamy łatwiejszą sytuację niż mieliśmy, ale ona nadal jest trudna – przyznał Vuković, cytowany przez oficjalny serwis klubowy.

Szkoleniowiec dodał również, że kluczowym elementem w nadchodzącym meczu będzie odwaga w grze, która może przesądzić o końcowym wyniku. – Przed nami bardzo trudne spotkanie. Odwaga będzie jednym z elementów, które będą potrzebne, żeby powalczyć o dobry wynik – zaznaczył.

Vuković odniósł się także do decyzji kadrowych przed piątkowym starciem. Wiele wskazuje na to, że drużyna wyjdzie w podobnym zestawieniu jak w poprzednim meczu. Po wyjazdowym meczu w Kielcach Widzew zakończy sezon domowym spotkaniem z Piastem Gliwice.

