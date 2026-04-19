Przekazano decyzję ws. sprzedaży Wisły Kraków. On będzie właścicielem

"Wisła Kraków nie jest na sprzedaż, a Jarosław Królewski nadal będzie jej prezesem" - przekazał w mediach społecznościowych Adam Łanoszka, mniejszościowy akcjonariusz klubu.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków pewnie zmierza po awans do PKO Ekstraklasy. Drużyna Białej Gwiazdy ma obecnie przewagę sześciu punktów nad drugim Śląskiem Wrocław i trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym coś miałoby pójść nie tak. Dlatego też władze klubu oraz kibice mogą powoli zacząć zastanawiać się nad tym, co w nowym sezonie – już w elicie.

Z pewnością jednym z głównych tematów w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie sprawa wzmocnień, ale równie istotne są kwestie właścicielskie. O takowych pisał nie tak dawno temu na naszych łamach Piotr Koźmiński. Wisła Kraków mogłaby bowiem zyskać wówczas nowego inwestora, który przejąłby część akcji od Jarosława Królewskiego. Poza tym od dłuższego czasu ciągnie się temat Wojciecha Kwietnia, który ma być zainteresowany klubem. Trudno jednak szczegółowo określić jego zamiary, gdyż obecnie zaangażowany jest w projekt Wieczystej Kraków.

Niemniej informacje o sprzedaży Wisły Kraków zostały – przynajmniej na ten moment – zdementowane przez mniejszościowego udziałowca klubu, Adam Łanoszkę. W mediach społecznościowych zamieścił on jednoznaczny wpis przy okazji niedzielnego meczu z Ruchem Chorzów.

– Dementuję. Wisła Kraków nie jest na sprzedaż, a Jarosław Królewski nadal będzie jej prezesem w Ekstraklasie – przekazał na platformie X, działacz Białej Gwiazdy.

