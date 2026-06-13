Reprezentacja Szwajcarii objęła prowadzenie w 17. minucie meczu z Katarem. Na listę strzelców wpisał się Breel Embolo, który nie pomylił się z rzutu karnego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Breel Embolo

Szwajcaria prowadzi z Katarem! Breel Embolo trafia z rzutu karnego

W sobotni wieczór odbywa się spotkanie w Mistrzostwach Świata 2026, w którym reprezentacja Szwajcarii podejmuje Katar. Zarówno jedni, jak i drudzy liczą na zwycięstwo, ponieważ trzy punkty dałyby prowadzenie w grupie B. Dzień wcześniej Kanada oraz Bośnia i Hercegowina podzielili się punktami. Zdecydowanym faworytem tego wydarzenie są oczywiście Helweci.

Od pierwszych minut oglądamy mecz na wysokiej intensywności. Lepiej jednak rywalizacja rozpoczęła się dla reprezentacji Szwajcarii. Helweci w 17. minucie objęli prowadzenie za sprawą Breela Embolo. Napastnik Stade Rennes wpisał się na listę strzelców z rzutu karnego, myląc kompletnie katarskiego bramkarza, który rzucił się w drugą stronę.

Breel Embolo wykorzystuje pierwszy rzut karny podyktowany na Mundialu 2026! 💥



Oglądaj mecz Katar – Szwajcaria w TVP! 📺#WorldCup #MistrzostwaŚwiata pic.twitter.com/B9rarDHX7f — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 13, 2026

Szybkie wyjście na prowadzenie sprawia, że Szwajcarzy będą mogli kontrolować przebieg meczu. A to było z pewnością ich zadaniem. Helweci są zdecydowanie lepsi piłkarsko od Katarczyków i wystarczy im ustrzegać się błędów.

Breel Embolo natomiast strzelił swojego 25. gola w narodowych barwach. Reprezentant Szwajcarii potrzebował do tego 88. występów. Dzisiejsze trafienie było tym samym dla napastnika bramką numer cztery na Mistrzostwach Świata.