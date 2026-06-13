Szwajcaria prowadzi z Katarem! Breel Embolo trafia z rzutu karnego
W sobotni wieczór odbywa się spotkanie w Mistrzostwach Świata 2026, w którym reprezentacja Szwajcarii podejmuje Katar. Zarówno jedni, jak i drudzy liczą na zwycięstwo, ponieważ trzy punkty dałyby prowadzenie w grupie B. Dzień wcześniej Kanada oraz Bośnia i Hercegowina podzielili się punktami. Zdecydowanym faworytem tego wydarzenie są oczywiście Helweci.
Od pierwszych minut oglądamy mecz na wysokiej intensywności. Lepiej jednak rywalizacja rozpoczęła się dla reprezentacji Szwajcarii. Helweci w 17. minucie objęli prowadzenie za sprawą Breela Embolo. Napastnik Stade Rennes wpisał się na listę strzelców z rzutu karnego, myląc kompletnie katarskiego bramkarza, który rzucił się w drugą stronę.
Szybkie wyjście na prowadzenie sprawia, że Szwajcarzy będą mogli kontrolować przebieg meczu. A to było z pewnością ich zadaniem. Helweci są zdecydowanie lepsi piłkarsko od Katarczyków i wystarczy im ustrzegać się błędów.
Breel Embolo natomiast strzelił swojego 25. gola w narodowych barwach. Reprezentant Szwajcarii potrzebował do tego 88. występów. Dzisiejsze trafienie było tym samym dla napastnika bramką numer cztery na Mistrzostwach Świata.