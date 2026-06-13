Juventus ma dwóch kandydatów. Trwają analizy transferowe

Juventus rozgląda się za letnimi wzmocnieniami. Jak się okazuje, dwóch włoskich piłkarzy jest łączonych z przeprowadzką do Turynu. Na radarze Starej Damy znaleźli się Federico Chiesa (Liverpool) oraz Cher Ndour (Fiorentina) donosi "La Gazzetta dello Sport".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Federico Chiesa i Cher Ndour łączeni z Juventusem

Juventus ze spokojem podchodzi do letniego okienka transferowego. Bianconeri przeczesują rynek w poszukiwaniu odpowiednich wzmocnień. Jak się okazuje, Stara Dama obierze włoski kierunek, ponieważ ma na oku dwóch takich zawodników. „La Gazzetta dello Sport” informuje, że na celowniku Turyńczyków znaleźli się Federico Chiesa z Liverpoolu, a także Cher Ndour, który na co dzień reprezentuje barwy Fiorentiny.

Obaj piłkarze byliby dla Juventusu sprawdzoną opcją. Federico Chiesa przecież w przeszłości miał okazję reprezentować barwy zespołu z Turynu. Tutaj pozostaje pytanie, czy skrzydłowy nie będzie miał problemów zdrowotnych. Reprezentant Italii nosi się z zamiarem opuszczenia Liverpoolu, a powrót do Serie A byłby dla niego okazją na odbudowę.

Cher Ndour natomiast należy do jednych z najbardziej utalentowanych włoskich piłkarzy. Juventus jednak musiałby usiąść do negocjacji z Fiorentiną, jeśli chciałby pozyskać tego pomocnika. A przeszłość pokazała, że transfery między tymi zespołami potrafią wywołać sporo zamieszki na ulicach.

Juventus i Fiorentina mogą tego lata dobić jeszcze jednego targu. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że na radarze Violi znajduje się Joao Mario.