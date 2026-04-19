Lewandowski na celowniku nowych klubów! Agent ruszył na rozmowy

Robert Lewandowski znalazł się właśnie na celowniku Chelsea oraz Liverpoolu, ale na faworyta zaczyna wyrastać Juventus. Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", na rozmowy z tym klubem uda się Pini Zahavi.

Robert Lewandowski na celowniku Juventusu i Chelsea

Robert Lewandowski i jego przyszłość w FC Barcelonie to jeden z najgorętszych tematów ostatnich tygodni. Nie da się ukryć, że przyszłość kapitana reprezentacji Polski elektryzuje fanów zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. Do tej pory wiadomo, że Barcelona złożyła propozycję nowej umowy dla napastnika, ale Lewandowski nie jest z niej zadowolony głównie z powodów finansowych. To powoduje, że przed Polakiem otwierają się nowe opcje.

Według informacji przekazanych przez hiszpański serwis „Mundo Deportivo”, nowe kluby są zainteresowane pozyskaniem Roberta Lewandowskiego. Znalazł się on bowiem na celowniku Liverpoolu oraz Chelsea. Już ostatnio pojawiły się wieści nt. opcji, którą byłoby dołączenie do The Reds, ale wymienienie The Blues z pewnością jest pewną sensacją.

Niemniej najważniejsze wieści przekazała włoska „La Gazzetta dello Sport”. Jak przekazano, agent Roberta Lewandowskiego, Pini Zahavi, uda się na rozmowy do Juventusu. Temat ma być jeden: zakontraktowanie napastnika FC Barcelony latem. Temat ten ma być – mówiąc kolokwialnie – grany w najbliższych dniach. Dla ekipy z Turynu ważne są finanse, ale już ostatnio wypłynęły sumy, które mógłby otrzymać Polak w Starej Damie. Z pewnością byłby to ruch z gatunku kapitalnych.

Robert Lewandowski w tym sezonie zdobył w sumie 17 goli oraz zanotował trzy asysty w 40 meczach. Łącznie 37-letni napastnik dla Dumy Katalonii ma 187 występów i blisko 120 goli. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na osiem milionów euro.

Zobacz także: Barcelona liczy na jego zatrzymanie. To ich priorytet