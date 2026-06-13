Katar – Szwajcaria: typy i kursy. Czy dojdzie do niespodzianki?

Katar - Szwajcaria: typy i kursy na mecz 1. kolejki Mistrzostw Świata w grupie B. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (13 czerwca) o godzinie 21:00.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Dan Ndoye

Katar Szwajcaria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2026 11:18

Katar – Szwajcaria, typy bukmacherskie

W sobotni wieczór obejrzymy drugie spotkanie w ramach 1. kolejki Mistrzostw Świata 2026 w grupie B. A w nim reprezentacja Szwajcarii zmierzy się z Katarem. Helweci przystąpią do tego starcia w roli wyraźnego faworyta, chcąc udanie rozpocząć walkę o awans do fazy pucharowej mundialu. Katarczycy z pewnością mają natomiast coś do udowodnienia. Podczas poprzednich mistrzostw świata, których byli gospodarzami, kompletnie zawiedli oczekiwania i zakończyli turniej bez choćby jednego punktu. Teraz będą chcieli zatrzeć tamto niepowodzenie i sprawić niespodziankę już na inaugurację tegorocznego mundialu.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Superbet 1.68 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Katar – Szwajcaria, ostatnie wyniki

Katar kompletnie zawodzi. W pięciu ostatnich spotkaniach nie udało im się odnieść zwycięstwa, zaliczając dwa remisy (1:1 z Syrią oraz 0:0 z Salwadorem), a także ponosząc aż trzy porażki (0:1 z Palestyną, 0:3 z Tunezją i 0:1 z Irlandią).

Szwajcaria również nie radzi sobie dobrze. Helweci w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (4:1 z Jordanią), zaliczyli trzy remisy (1:1 z Kosowem, 0:0 z Norwegią oraz 1:1 z Australią), a także ponieśli jedną porażkę (3:4 z Niemcami).

Katar – Szwajcaria, historia

Rywalizacja Kataru ze Szwajcarią jest jedną z najmłodszych na międzynarodowej scenie. Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą tylko raz – w listopadzie 2018 roku podczas meczu towarzyskiego. Ku zaskoczeniu wielu kibiców triumfowali wówczas Katarczycy, którzy wygrali 1:0 po bramce zdobytej w końcówce spotkania. Nadchodzący pojedynek będzie zatem dopiero drugim starciem tych drużyn w historii i jednocześnie pierwszym o stawkę na mistrzostwach świata. Mimo korzystnego bilansu bezpośrednich spotkań to Szwajcarzy przystąpią do meczu w roli faworyta.

Katar – Szwajcaria, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Superbet, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest reprezentacja Szwajcarii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Helwetów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Kataru natomiast sięga nawet 13.0.

Katar Szwajcaria 13.0 5.90 1.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2026 11:18

Katar – Szwajcaria, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Kataru

remisem

wygraną Szwajcarii wygraną Kataru

remisem

wygraną Szwajcarii 0 Votes

Katar – Szwajcaria, przewidywane składy

Katar: Abunada – Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin – Gaber, Laye, Fathi – Abdurisag, Afif, Edmilson Junior

Szwajcaria: Kobel – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Ndoye, Aebischer, Vargas – Embolo

Katar – Szwajcaria, transmisja meczu

Spotkanie Katar – Szwajcaria obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić drogą internetową na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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