MŚ 2026. Tabela grupy B po pierwszej serii spotkań

23:11, 13. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Właśnie zakończyło się spotkanie pomiędzy Katarem a Szwajcarią. Wiemy więc już, jak wygląda sytuacja w grupie B Mistrzostw Świata 2026 po pierwszej kolejce.

Yusuf Abdurisag i Nico Elvedi
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Yusuf Abdurisag i Nico Elvedi

W grupie B w obu meczach remisy po 1:1

W sobotni wieczór Szwajcaria niespodziewanie zremisowała z Katarem 1:1 w 1. kolejce Mistrzostw Świata 2026. Natomiast dzień wcześniej w piątek Kanada także zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1:1 po bramkach Jovo Lukicia oraz Cyle Larina.

Ze względu na identyczne wyniki w obu meczach o kolejności w tabeli decyduje klasyfikacja Fair Play. Dlatego to zespół Murata Yakina znajduje się na prowadzeniu. Jednak tak naprawdę wszystkie cztery reprezentacje znajdują się w takiej samej sytuacji i dopiero po kolejnej serii gier będzie wiadomo coś więcej.

Tabela grupy B

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.Szwajcaria0-1-01:11
2.Kanada0-1-01:11
3.Katar0-1-01:11
4.Bośnia i Hercegowina0-1-01:11
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Terminarz 2. kolejki grupy B MŚ 2026

Kolejne spotkanie Szwajcarzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei Kanada zmierzy się z Katarem. Nie ulega wątpliwości, że to gospodarze mistrzostw są faworytem tego starcia.

  • Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina: 18 czerwca, godzina 21:00
  • Kanada – Katar, 19 czerwca, godzina 00:00

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