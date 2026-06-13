MŚ 2026. Tabela grupy B po pierwszej serii spotkań

Właśnie zakończyło się spotkanie pomiędzy Katarem a Szwajcarią. Wiemy więc już, jak wygląda sytuacja w grupie B Mistrzostw Świata 2026 po pierwszej kolejce.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Yusuf Abdurisag i Nico Elvedi

W grupie B w obu meczach remisy po 1:1

W sobotni wieczór Szwajcaria niespodziewanie zremisowała z Katarem 1:1 w 1. kolejce Mistrzostw Świata 2026. Natomiast dzień wcześniej w piątek Kanada także zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1:1 po bramkach Jovo Lukicia oraz Cyle Larina.

Ze względu na identyczne wyniki w obu meczach o kolejności w tabeli decyduje klasyfikacja Fair Play. Dlatego to zespół Murata Yakina znajduje się na prowadzeniu. Jednak tak naprawdę wszystkie cztery reprezentacje znajdują się w takiej samej sytuacji i dopiero po kolejnej serii gier będzie wiadomo coś więcej.

Tabela grupy B

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Szwajcaria 0-1-0 1:1 1 2. Kanada 0-1-0 1:1 1 3. Katar 0-1-0 1:1 1 4. Bośnia i Hercegowina 0-1-0 1:1 1

Terminarz 2. kolejki grupy B MŚ 2026

Kolejne spotkanie Szwajcarzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei Kanada zmierzy się z Katarem. Nie ulega wątpliwości, że to gospodarze mistrzostw są faworytem tego starcia.

Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina: 18 czerwca, godzina 21:00

Kanada – Katar, 19 czerwca, godzina 00:00

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