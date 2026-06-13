MŚ 2026. Tabela grupy B po pierwszej serii spotkań

W grupie B w obu meczach remisy po 1:1
W sobotni wieczór Szwajcaria niespodziewanie zremisowała z Katarem 1:1 w 1. kolejce Mistrzostw Świata 2026. Natomiast dzień wcześniej w piątek Kanada także zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1:1 po bramkach Jovo Lukicia oraz Cyle Larina.
Ze względu na identyczne wyniki w obu meczach o kolejności w tabeli decyduje klasyfikacja Fair Play. Dlatego to zespół Murata Yakina znajduje się na prowadzeniu. Jednak tak naprawdę wszystkie cztery reprezentacje znajdują się w takiej samej sytuacji i dopiero po kolejnej serii gier będzie wiadomo coś więcej.
Tabela grupy B
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Szwajcaria
|0-1-0
|1:1
|1
|2.
|Kanada
|0-1-0
|1:1
|1
|3.
|Katar
|0-1-0
|1:1
|1
|4.
|Bośnia i Hercegowina
|0-1-0
|1:1
|1
Terminarz 2. kolejki grupy B MŚ 2026
Kolejne spotkanie Szwajcarzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei Kanada zmierzy się z Katarem. Nie ulega wątpliwości, że to gospodarze mistrzostw są faworytem tego starcia.
- Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina: 18 czerwca, godzina 21:00
- Kanada – Katar, 19 czerwca, godzina 00:00
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