Puszcza Niepołomice potwierdziła właśnie czwarty letni transfer. Do zespołu pierwszoligowca trafił Omar Kocar z NK Aluminij. Kontrakt obrońcy będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Oficjalnie: Omar Kocar wzmocnił Puszczę Niepołomice

Puszcza Niepołomice ostro pracuje nad budową składu na kolejny sezon. W sobotnie popołudnie drużyna prowadzona przez Tomasza Tułacza potwierdziła czwarty letni transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Omara Kocara, który dotychczas reprezentował barwy NK Aluminij.

Słoweński pomocnik urodzony w Monachium przeniósł się do Puszczy Niepołomice na zasadzie transferu definitywnego. Obrońca związał się z zespołem z Betclic 1. Ligi kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Drużyna Tomasza Tułacza zatem obarczyła sporym zaufaniem wychowanka Rapidu Wiedeń.

Omar Kocar swego czasu był uznawany za jeden z największych talentów w słoweńskiej piłce. Środkowy obrońca występował w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. W pewnym momencie kariera 25-latka wyhamowała i od przyszłego sezonu będzie występował w zespole prowadzonym przez Tomasza Tułacza.

W minionym sezonie Omar Kocar rozegrał 27 spotkań w koszulce NK Aluminij. Środkowy obrońca nie miał jednak udziału przy strzelonym golu przez swój zespół.