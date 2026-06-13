Australia – Turcja: typy i kursy. Arda Guler wielką nadzieją Turków

Australia - Turcja: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Stany Zjednoczone Paragwaj Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2026 03:06

Australia – Turcja: typy bukmacherskie

W niedzielny poranek 14 czerwca czeka nas mecz zamykający pierwszą kolejkę w grupie D mistrzostw świata 2026. Na BC Blace w Vancouver zagrają Australia i Turcja. Reprezentacje te nie rywalizowały ze sobą od ponad dwóch dekad, a teraz los skojarzył je na najważniejszej piłkarskiej imprezie czterolecia. Eksperci spodziewają się sukcesu zespołu z Europy. Przewiduję, że nie będziemy oglądać wielu goli. Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

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Australia – Turcja: ostatnie wyniki

Reprezentanci Australii spisali się względnie dobrze w towarzyskich meczach przygotowujących do tegorocznego mundialu. W marcu miało miejsce zwycięstwo 1:0 z Kamerunem oraz 5:1 z Curacao. Mniej imponująco wypadły czerwcowe sparingi, w których Australia dała się pokonać Meksykowi 0:1. Starcie ze Szwajcarią zakończyło się natomiast remisem 1:1.

Turcja jeszcze w marcu tego roku nie była pewna udziału w mistrzostwach świata. Reprezentacja ta grała w barażach, gdzie przyszło jej rywalizować najpierw z Rumunią, a następnie Kosowem. Turcy awans na turniej w USA, Kanadzie oraz Meksyku wywalczyli głównie defensywą, ponieważ półfinał oraz finał baraży wygrali stosunkiem bramek 1:0, dwukrotnie zdobywając gola w 53. minucie. W czerwcu Turcy ograli 4:0 Macedonię Północną oraz 2:1 Wenezuelę.

Australia – Turcja: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą dwukrotnie. Oba pojedynki miały miejsce w 2004 roku w odstępie trzech dni. Lepsze wspomnienia z tych towarzyskich konfrontacji mają Turcy, który najpierw pokonali Australię 3:1, a niedługo później 1:0.

Australia – Turcja: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Turcję, czego dowodzi kurs 1.70. Współczynnik na remis to 3.90. Z kolei wygraną Australii możesz zagrać po kursie 5.25. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Australia Turcja 5.00 3.75 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2026 14:09

Australia – Turcja: kto wygra?

Australia – Turcja: przewidywane składy

Australia: Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O’Neill, Leckie; Toure

Turcja: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Gul

Australia – Turcja: transmisja meczu

Pojedynek między Australią a Turcją będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz Australia – Turcja odbędzie się w niedzielę (14 czerwca) o godzinie 06:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Sławomir Kwiatkowski i Adam Marciniak.

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