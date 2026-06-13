Stal Rzeszów w sobotę ogłosił transfer pomocnika. Do zespołu pierwszoligowca trafił Wojciech Machura, który dotychczas był związany z młodzieżowymi drużynami Górnika Zabrze.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Zub

Oficjalnie: Wojciech Machura wzmocnił Stal Rzeszów

Stal Rzeszów zbroi się przed startem nowego sezonu. Drużyna prowadzona przez Marka Zuba długo szukała nowego środkowego pomocnika, ale wreszcie udało im się znaleźć odpowiedniego zawodnika. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Wojciecha Machury. 18-latek dotychczas był związany z młodzieżowymi zespołami Górnika Zabrze.

Wojciech Machura dołączył do Stali Rzeszów na zasadzie transferu definitywnego. Kontrakt młodego pomocnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie między stronami zawarto także opcję przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy. 18-latek będzie występował na boiskach Betclic 1. Ligi z numerem 6 na plecach.

– Obserwowaliśmy Wojtka od dłuższego czasu. Był u nas również dwukrotnie na testach, a więc widzieliśmy go w naszym środowisku. Cechuje go bardzo dobre nastawienie, gra bez kompleksów i bardzo dobrze współpracuje z kolegami na boisku. Do tego na pewno jego mocną stroną jest gra w defensywie. Jest graczem skoncentrowanym i agresywnym – powiedział Tadeusz Socha, główny skaut Stali Rzeszów, na łamach oficjalnej strony.

Wojciech Machura w zeszłym sezonie rozegrał 29 spotkań na poziomie Centralnej Ligi Juniorów. Pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.