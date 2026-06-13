Brazylia – Maroko: oficjalne składy na hit Mistrzostw Świata 2026

22:41, 13. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Poznaliśmy oficjalne składy na mecz Mistrzostw Świata 2026 Brazylia - Maroko. Hit 1. kolejki mundialu zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę o północy.

Carlo Ancelotti
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Brazylia – Maroko: oficjalne składy

Już o północy rozpocznie się hitowe starcie 1. kolejki grupy C Mistrzostw Świata 2026 rozgrywanych w Meksyku, Kanadzie i USA. Zmierzą się z nim Brazylia, która marzy o sięgnięciu po 6. trofeum w historii oraz Maroko, które na poprzednim mundialu sprawiło niemałą niespodziankę docierając aż do półfinału.

Pełny terminarz MŚ 2026 ->

Canarinhos pod wodzą Carlo Ancelottiego będą musiały poradzić sobie bez Neymara, który zmaga się z urazem łydki. Kibice mają jednak nadzieję, że uda mu się wrócić do gry w kolejnych meczach.

Natomiast w pierwszym składzie znalazły się takie gwiazdy jak Vinicius Junior czy Raphinha. Z kolei marokańscy kibice najbardziej będą liczyć na Achrafa Hakimiego oraz oczywiście Brahima Diaza.

Oficjalne składy na mecz Brazylia – Maroko

Brazylia: Alisson – Santos, Marquinhos, Gabriel, Ibanez – Casemiro, Guimaraes, Paqueta – Raphinha, Thiago, Vinicius Jr

Maroko: Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Saibari, El Khannouss – Diaz

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości