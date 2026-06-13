Brazylia – Maroko: oficjalne składy na hit Mistrzostw Świata 2026

Poznaliśmy oficjalne składy na mecz Mistrzostw Świata 2026 Brazylia - Maroko. Hit 1. kolejki mundialu zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę o północy.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Brazylia – Maroko: oficjalne składy

Już o północy rozpocznie się hitowe starcie 1. kolejki grupy C Mistrzostw Świata 2026 rozgrywanych w Meksyku, Kanadzie i USA. Zmierzą się z nim Brazylia, która marzy o sięgnięciu po 6. trofeum w historii oraz Maroko, które na poprzednim mundialu sprawiło niemałą niespodziankę docierając aż do półfinału.

Canarinhos pod wodzą Carlo Ancelottiego będą musiały poradzić sobie bez Neymara, który zmaga się z urazem łydki. Kibice mają jednak nadzieję, że uda mu się wrócić do gry w kolejnych meczach.

Natomiast w pierwszym składzie znalazły się takie gwiazdy jak Vinicius Junior czy Raphinha. Z kolei marokańscy kibice najbardziej będą liczyć na Achrafa Hakimiego oraz oczywiście Brahima Diaza.

Oficjalne składy na mecz Brazylia – Maroko

Brazylia: Alisson – Santos, Marquinhos, Gabriel, Ibanez – Casemiro, Guimaraes, Paqueta – Raphinha, Thiago, Vinicius Jr

Maroko: Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Saibari, El Khannouss – Diaz