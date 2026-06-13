Mourinho skreślił pięciu piłkarzy. Oni mogą opuścić Real Madryt

Jose Mourinho robi porządki w kadrze Realu Madryt. Portugalczyk miał skreślić pięciu piłkarzy. Cadena SER donosi, że na wylocie znaleźli się m.in. Eduardo Camavigna, Brahim Diaz i Gonzalo Garcia.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Camavinga, Brahim, Mastantuono, Garcia i Gonzalo na wylocie z Realu

Jose Mourinho został nowym trenerem Realu Madryt. Portugalczyk wrócił do klubu po trzynastu latach przerwy, podpisując kontrakt do 2029 roku. Od razu wziął się do pracy i zaczął budować kadrę pierwszego zespołu. Do dyspozycji będzie miał na pewno dwóch nowych zawodników. Na zasadzie wolnego transferu do Królewskich dołączy Ibrahima Konate. Z kolei Denzel Dumfries kosztował 20 mln euro.

Transfery w Madrycie dopiero się zaczynają, ale zanim przyjdą następni nowi gracze, ktoś musi odejść. Z informacji serwisu Cadena SER wynika, że Mourinho skreślił pięciu piłkarzy. Wicemistrzów Hiszpanii mogą opuścić znane nazwiska jak Eduardo Camavinga.

Niepewna jest przyszłość jeszcze takich graczy jak Gonzalo Garcia, Fran Garcia, Franco Mastantuono i Brahim Diaz. Nowy trener miał przekazać w klubie, że nie będzie z nich zbyt często korzystał, więc osoby odpowiedzialne za transfery mogą poszukać im nowego klubu.

W międzyczasie Mourinho poprosił Real Madryt o transfer. Portugalski taktyk chciałby ponownie współpracować z piłkarzem, którego prowadził w Benfice. Chodzi o Tomasa Araujo, czyli 24-letniego stopera. Z Los Blancos łączeni są również Mateus Fernandes, Vitinha czy Julian Alvarez. Za Argentyńczyka złożyli ofertę o wartości 150 milionów euro, ale Atletico odrzuciło propozycję.