Tragedia Szwajcarii! Katar sprawił sensację w końcówce [WIDEO]

Reprezentacja Szwajcarii wypuściła z rąk pewne zwycięstwo w meczu z Katarem. Helweci zostali skarceni za swoją nieskuteczność w doliczonym czasie gry. Spotkanie skończyło się remisem (1:1).

Associated Press Na zdjęciu: Katar - Szwajcaria

Sensacja na mundialu! Szwajcaria gubi punkty z Katarem

Reprezentacja Szwajcarii w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata 2026 rywalizowała z Katarem na Levi’s Stadium w Santa Clara. Całe spotkanie upłynęło pod znakiem dominacji Helwetów, którzy nie zostawili pola do popisu rywalom. Mimo ogromnej liczby ataków oraz strzałów podopieczni Murata Yakina byli do bólu nieskuteczni. Ostatecznie padł remis (1:1).

Pierwsza bramka w meczu padła już w 17. minucie. Sędzia podyktował rzut karny po faulu, jakiego w polu karnym dopuścił się bramkarz Katarczyków. Nie tylko dostał żółtą kartkę, ale też ucierpiał przy zderzeniu, przez co potrzebna była pomoc.

Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł napastnik Rennes – Breel Embolo. 88-krotny reprezentant Szwajcarii zmylił bramkarza i uderzył w lewą stronę, a futbolówka po odbiciu od słupka wpadła do siatki.

Breel Embolo wykorzystuje pierwszy rzut karny podyktowany na Mundialu 2026! 💥



Oglądaj mecz Katar – Szwajcaria w TVP! 📺#WorldCup #MistrzostwaŚwiata pic.twitter.com/B9rarDHX7f — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 13, 2026

Szwajcarzy byli do bólu nieskuteczni. Świetne sytuacje marnowali m.in. Dan Ndoye, Granit Xhaka, Ruben Vargas czy Michel Aebischer. Gdy wydawało się, że podopieczni Murata Yakina dowiozą zwycięstwo do końca, nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. W doliczonym czasie gry po wrzutce w pole karne piłkę do siatki skierował Khouki. Był to gol na wagę remisu, a jednocześnie pierwszego historycznego punktu Kataru na Mistrzostwach Świata.

Katar 1:1 Szwajcaria (90+4′ Khoukhi – 17′ k. Embolo)