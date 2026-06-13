Haiti – Szkocja: typy i kursy. Po latach wracają na mundial

Haiti zmierzy się ze Szkocją w meczu grupy C na mistrzostwach świata. Rywalizacja rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00. Obie reprezentacje chcą dobrze rozpocząć turniej i już na starcie dopisać do swojego konta cenne punkty.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Haiti Szkocja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2026 14:59

Haiti – Szkocja: typy bukmacherskie

Haiti zmierzy się ze Szkocją w meczu grupy C mistrzostw świata 2026. Spotkanie zostanie rozegrane na Gillette Stadium w Foxborough i będzie niezwykle ważne dla obu reprezentacji w kontekście walki o awans do fazy pucharowej.

Drużyna prowadzona przez Sebastiena Migne wystąpi na mundialu po raz drugi w historii. Haitańczycy zagrali w 1974 roku w RFN i zakończyli rywalizację już na fazie grupowej. Polscy kibice doskonale pamiętają turniej, ponieważ ekipa Kazimierza Górskiego rozgromiła Haiti (7:0). Największą gwiazdą obecnej kadry jest Duckens Nazon, który zdobył dla reprezentacji 44 bramki w 78 występach.

Tymczasem Tartanowa Armia wraca na mundial po 28 latach przerwy. Steve Clarke prowadzi reprezentację Szkocji już od siedmiu lat, a jednym z liderów zespołu jest Scott McTominay. Pomocnik ma za sobą znakomity sezon w barwach SSC Napoli i będzie kluczową postacią szkockiej drużyny podczas turnieju. Mój typ: wygrana Szkocji.

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Haiti – Szkocja: ostatnie wyniki

W ramach przygotowań do turnieju zespół Sebastiena Migne przegrał z Peru (1:2), ale pokonał Nową Zelandię (4:0). W tym roku roku Haitańczycy zremisowali także z Islandią (1:1) oraz ulegli Tunezji (0:1). Pozytywnym akcentem była końcówka ubiegłego roku i zwycięstwo nad Nikaraguą (2:0), które zapewniło pierwsze miejsce w grupie.

Szkoci przed mundialem odnieśli przekonujące zwycięstwa nad Boliwią (4:0) i Curacao (4:1). W marcu Tartanowa Armia musiała jednak uznać wyższość wymagających rywali. Ekipa Clarke’a przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:1) oraz Japonią (0:1). Na zakończenie eliminacji do mistrzostw świata Szkocja pokonała Danię (4:2).

Haiti – Szkocja: historia

Będzie to pierwsza w historii konfrontacja reprezentacji Haiti i Szkocji.

Haiti – Szkocja: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmachera Betclic większe szanse na zwycięstwo mają Szkoci. Jeśli rozważasz wytypowanie wygranej Szkocji, to kurs wynosi około 1.55. Triumf Haiti został wyceniony na mniej więcej 5.90, a remis 4.25.

Haiti Szkocja 5.75 4.50 1.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2026 14:59

Haiti – Szkocja: przewidywane składy

Haiti: Placide – Arcus, Ade, Delcroix, Experience – Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence – Pierrot, Isidor

Szkocja: Gunn – Hickey, Hanley, Hendry, Robertson – Doak, Ferguson, McTominay, McGinn – Adams, Shankland

Haiti – Szkocja: sonda

Kto wygra mecz? Haiti

Remis

Szkocja Haiti

Remis

Szkocja 0 Votes

Haiti – Szkocja: transmisja meczu

Mecz Haiti – Szkocja w grupie C mistrzostw świata 2026 odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00. Rywalizacja będzie transmitowana w telewizji na antenie TVP 1. W internecie spotkanie będzie dostępne na portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.

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