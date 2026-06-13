Haiti – Szkocja: typy i kursy. Po latach wracają na mundial

Haiti – Szkocja: typy bukmacherskie
Haiti zmierzy się ze Szkocją w meczu grupy C mistrzostw świata 2026. Spotkanie zostanie rozegrane na Gillette Stadium w Foxborough i będzie niezwykle ważne dla obu reprezentacji w kontekście walki o awans do fazy pucharowej.
Drużyna prowadzona przez Sebastiena Migne wystąpi na mundialu po raz drugi w historii. Haitańczycy zagrali w 1974 roku w RFN i zakończyli rywalizację już na fazie grupowej. Polscy kibice doskonale pamiętają turniej, ponieważ ekipa Kazimierza Górskiego rozgromiła Haiti (7:0). Największą gwiazdą obecnej kadry jest Duckens Nazon, który zdobył dla reprezentacji 44 bramki w 78 występach.
Tymczasem Tartanowa Armia wraca na mundial po 28 latach przerwy. Steve Clarke prowadzi reprezentację Szkocji już od siedmiu lat, a jednym z liderów zespołu jest Scott McTominay. Pomocnik ma za sobą znakomity sezon w barwach SSC Napoli i będzie kluczową postacią szkockiej drużyny podczas turnieju. Mój typ: wygrana Szkocji.
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Haiti – Szkocja: ostatnie wyniki
W ramach przygotowań do turnieju zespół Sebastiena Migne przegrał z Peru (1:2), ale pokonał Nową Zelandię (4:0). W tym roku roku Haitańczycy zremisowali także z Islandią (1:1) oraz ulegli Tunezji (0:1). Pozytywnym akcentem była końcówka ubiegłego roku i zwycięstwo nad Nikaraguą (2:0), które zapewniło pierwsze miejsce w grupie.
Szkoci przed mundialem odnieśli przekonujące zwycięstwa nad Boliwią (4:0) i Curacao (4:1). W marcu Tartanowa Armia musiała jednak uznać wyższość wymagających rywali. Ekipa Clarke’a przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:1) oraz Japonią (0:1). Na zakończenie eliminacji do mistrzostw świata Szkocja pokonała Danię (4:2).
Haiti – Szkocja: historia
Będzie to pierwsza w historii konfrontacja reprezentacji Haiti i Szkocji.
Haiti – Szkocja: kursy bukmacherskie
W ofercie bukmachera Betclic większe szanse na zwycięstwo mają Szkoci. Jeśli rozważasz wytypowanie wygranej Szkocji, to kurs wynosi około 1.55. Triumf Haiti został wyceniony na mniej więcej 5.90, a remis 4.25.
Haiti – Szkocja: przewidywane składy
Haiti: Placide – Arcus, Ade, Delcroix, Experience – Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence – Pierrot, Isidor
Szkocja: Gunn – Hickey, Hanley, Hendry, Robertson – Doak, Ferguson, McTominay, McGinn – Adams, Shankland
Haiti – Szkocja: sonda
Kto wygra mecz?
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Haiti – Szkocja: transmisja meczu
Mecz Haiti – Szkocja w grupie C mistrzostw świata 2026 odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00. Rywalizacja będzie transmitowana w telewizji na antenie TVP 1. W internecie spotkanie będzie dostępne na portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.
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