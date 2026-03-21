Polonia Bytom z ciosem po 29 sekundach. GKS Tychy odpowiedział w swoim stylu [WIDEO]

21:22, 21. marca 2026
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Polonia Bytom w spotkaniu 26. kolejki Betclic 1. Ligi podzieliła się punktami z GKS-em Tychy (1:1). Jednocześnie obie ekipy wciąż są bez wygranej w rundzie wiosennej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Bytom - GKS Tychy

Polonia Bytom i GKS Tychy to ekipy, które do sobotniej potyczki znajdowały się w permanentnym kryzysie. Niebiesko-czerwoni przystępowali do rywalizacji, będąc bez zwycięstwa od listopada minionego roku. Jeszcze dłużej na trzy punkty czekali z kolei Tyszanie, którym po raz ostatni udało się sięgnąć po pełną pulę w sierpniu minionego roku. Tymczasem w rundzie jesiennej w bezpośrednim spotkaniu między drużynami górą była ekipa z Bytomia, która wierzyła, że i w mroźny marcowy wieczór sięgnie po pełną pulę.

Pierwszy gol w rywalizacji padł błyskawicznie, bo już w 29. sekundzie. W roli głównej wystąpił Oliwier Kwiatkowski, oddając strzał sprzed pola karnego. Chociaż Jakub Mądrzyk starał się złapać piłkę, to bezskutecznie i już od pierwszej minuty Polonia prowadziła. Tak naprawdę była to jedyna godna odnotowania sytuacja w pierwszych trzech kwadransach spotkania.

Ekipa z Tychów, która w teorii wciąż walczy o ligowy byt, była tak naprawdę bezbarwna w ofensywie, nie oddając nawet jednego celnego strzału w pierwszych trzech kwadransach rywalizacji. Aczkolwiek niewiele lepsi byli Bytomianie, którzy oddali tylko jeden celny strzał. Na ich szczęście jednak z lepszym efektem.

Damian Kądzior zapewnił punkt Tyszanom

Po zmianie stron GKS ruszył mocniej do ataku. Bardzo zmotywowany był Damian Kądzior, który w 49. minucie oddał strzał, ale nie miał z nim żadnego kłopotu Wojciech Banasik. To, co nie udało się byłemu reprezentantowi Polski w tej sytuacji, wyszło w 55. minucie. Wówczas, po wyrzucie piłki z autu przez Marcela Błachewicza, na uderzenie zdecydował się Bartłomiej Barański. Jego próba była jednak zablokowana. Poprawka Kądziora była już skuteczna i na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej był remis 1:1.

Do końca zawodów rezultat finalnie nie uległ już zmianie. Polonia udała się zatem na reprezentacyjną przerwę z szóstym remisem w tej kampanii. Z kolei trzeci raz zremisowali Tyszanie. W następnej kolejce ekipa z Bytomia zmierzy się z Miedzią Legnica na wyjeździe. Z kolei zespół Rene Pomsa zmierzy się u siebie ze Zniczem Pruszków.

Polonia Bytom – GKS Tychy 1:1 (1:0)
1:0 Oliwier Kwiatkowski 1′
1:1 Damian Kądzior 55′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości