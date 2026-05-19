Legia Warszawa przygotowana do letniego okienka. Bobić zapowiada

Legia Warszawa może jeszcze awansować do europejskich pucharów. Ogłosiła już pierwszy letni transfer, a to dopiero początek. O tym emocjonującym okresie opowiedział Fredi Bobić.

Legia Warszawa w przyszły weekend może jeszcze wywalczyć awans do europejskich pucharów. Byłby to niesamowity finisz bardzo nieudanego sezonu – przez długi czas stołeczny klub był uwikłany w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. Gdy zimą obejmował go Marek Papszun, ten znajdował się w strefie spadkowej, a kibice mocno obawiali się o ligowy byt.

Taki sezon nie może się już Legii powtórzyć. Tym razem musi trafić z transferami, więc pracuje nad nimi od miesięcy. Fredi Bobić ujawnił, że pion sportowy wykonuje w tym temacie wielką pracę.

– To bardzo ważne, żeby zaplanować nadchodzące letnie okno transferowe odpowiednio wcześnie, więc zaczęliśmy ten proces już późną jesienią i zimą. Jasno określiliśmy nasze potrzeby, żeby nie być spóźnionym. Zdaje sobie sprawę, że sytuacja Legii była trudna. Walka o uniknięcie spadku jest ciężkim zadaniem, ale musimy wykonywać swoją pracę. Praca ta została wykonana od strony sztabu, działu skautingu, zarządu, właściciela i prezesa, żeby ustalić wczesny start.

Legia ogłosiła już pierwszy letni transfer – sprowadziła Ivana Brkicia, któremu wygasa umowa z Motorem Lublin. To on zastąpi w drużynie Kacpra Tobiasza i będzie rywalizował o pierwszy skład z Otto Hindrichem.

– Naszym pierwszym transferem jest Ivan Brkić. Jesteśmy szczęśliwi, że go podpisaliśmy, ponieważ potrzebowaliśmy zawodnika z doświadczeniem na pozycji bramkarza. Mamy Otto Hindricha, Ivana, wielu młodych bramkarzy, to bardzo dobra grupa. Jesteśmy zabezpieczeni na przyszły sezon – uspokoił działacz stołecznego klubu.