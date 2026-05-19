Legia Warszawa przygotowana do letniego okienka. Bobić zapowiada

09:43, 19. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa może jeszcze awansować do europejskich pucharów. Ogłosiła już pierwszy letni transfer, a to dopiero początek. O tym emocjonującym okresie opowiedział Fredi Bobić.

Fredi Bobić
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Fredi Bobić

Legia ogłosiła już pierwszy transfer. To dopiero początek

Legia Warszawa w przyszły weekend może jeszcze wywalczyć awans do europejskich pucharów. Byłby to niesamowity finisz bardzo nieudanego sezonu – przez długi czas stołeczny klub był uwikłany w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. Gdy zimą obejmował go Marek Papszun, ten znajdował się w strefie spadkowej, a kibice mocno obawiali się o ligowy byt.

Taki sezon nie może się już Legii powtórzyć. Tym razem musi trafić z transferami, więc pracuje nad nimi od miesięcy. Fredi Bobić ujawnił, że pion sportowy wykonuje w tym temacie wielką pracę.

– To bardzo ważne, żeby zaplanować nadchodzące letnie okno transferowe odpowiednio wcześnie, więc zaczęliśmy ten proces już późną jesienią i zimą. Jasno określiliśmy nasze potrzeby, żeby nie być spóźnionym. Zdaje sobie sprawę, że sytuacja Legii była trudna. Walka o uniknięcie spadku jest ciężkim zadaniem, ale musimy wykonywać swoją pracę. Praca ta została wykonana od strony sztabu, działu skautingu, zarządu, właściciela i prezesa, żeby ustalić wczesny start.

Legia ogłosiła już pierwszy letni transfer – sprowadziła Ivana Brkicia, któremu wygasa umowa z Motorem Lublin. To on zastąpi w drużynie Kacpra Tobiasza i będzie rywalizował o pierwszy skład z Otto Hindrichem.

– Naszym pierwszym transferem jest Ivan Brkić. Jesteśmy szczęśliwi, że go podpisaliśmy, ponieważ potrzebowaliśmy zawodnika z doświadczeniem na pozycji bramkarza. Mamy Otto Hindricha, Ivana, wielu młodych bramkarzy, to bardzo dobra grupa. Jesteśmy zabezpieczeni na przyszły sezon – uspokoił działacz stołecznego klubu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości