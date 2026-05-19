Manchester City wybrał już następcę Guardioli. Głośne nazwisko!

Enzo Maresca zostanie nowym menedżerem Manchesteru City!
Manchester City w miniony weekend zdobył Puchar Anglii po zwycięstwie nad Chelsea na Wembley. Natomiast w marcu The Citizens sięgnęli po Puchar Ligi Angielskiej po wygranej z Arsenalem. Nadal pozostają w grze o mistrzostwo Anglii, ale obecnie tracą pięć punktów do liderujących Kanonierów.
Coraz więcej doniesień wskazuje, że Pep Guardiola może opuścić Manchester City po dziesięciu latach. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, w sprawie przyszłości doszło już do przełomowego porozumienia z Enzo Mareską który ma zostać nowym szkoleniowcem Manchesteru City.
46-letni Włoch od dłuższego czasu był wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do objęcia stanowiska po Guardioli. Maresca ma podpisać trzyletni kontrakt. Wcześniej prowadził Chelsea FC, z która zdobył Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. W styczniu został zwolniony przez władze The Blues po serii słabszych wyników w lidze.
Piłkarze Manchester City do końca sezonu zagrają jeszcze z AFC Bournemouth oraz Aston Villą. Z kolei Arsenal w poniedziałek ograł Burnley (1:0) na Emirates Stadium po bramce Kaia Havertza i jest o krok od zdobycia mistrzostwa kraju, na które czeka od 2004 roku.