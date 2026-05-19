Manchester City wybrał już następcę Guardioli. Głośne nazwisko!

Manchester City miał już osiągnąć porozumienie z Enzo Mareską - ujawnił Fabrizio Romano. Z angielskim gigantem pożegna się Pep Guardiola.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City w miniony weekend zdobył Puchar Anglii po zwycięstwie nad Chelsea na Wembley. Natomiast w marcu The Citizens sięgnęli po Puchar Ligi Angielskiej po wygranej z Arsenalem. Nadal pozostają w grze o mistrzostwo Anglii, ale obecnie tracą pięć punktów do liderujących Kanonierów.

Coraz więcej doniesień wskazuje, że Pep Guardiola może opuścić Manchester City po dziesięciu latach. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, w sprawie przyszłości doszło już do przełomowego porozumienia z Enzo Mareską który ma zostać nowym szkoleniowcem Manchesteru City.

46-letni Włoch od dłuższego czasu był wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do objęcia stanowiska po Guardioli. Maresca ma podpisać trzyletni kontrakt. Wcześniej prowadził Chelsea FC, z która zdobył Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. W styczniu został zwolniony przez władze The Blues po serii słabszych wyników w lidze.

🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!



The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.



Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Piłkarze Manchester City do końca sezonu zagrają jeszcze z AFC Bournemouth oraz Aston Villą. Z kolei Arsenal w poniedziałek ograł Burnley (1:0) na Emirates Stadium po bramce Kaia Havertza i jest o krok od zdobycia mistrzostwa kraju, na które czeka od 2004 roku.