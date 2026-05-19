Manchester City wybrał już następcę Guardioli. Głośne nazwisko!

09:53, 19. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester City miał już osiągnąć porozumienie z Enzo Mareską - ujawnił Fabrizio Romano. Z angielskim gigantem pożegna się Pep Guardiola.

Pep Guardiola
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Enzo Maresca zostanie nowym menedżerem Manchesteru City!

Manchester City w miniony weekend zdobył Puchar Anglii po zwycięstwie nad Chelsea na Wembley. Natomiast w marcu The Citizens sięgnęli po Puchar Ligi Angielskiej po wygranej z Arsenalem. Nadal pozostają w grze o mistrzostwo Anglii, ale obecnie tracą pięć punktów do liderujących Kanonierów.

Coraz więcej doniesień wskazuje, że Pep Guardiola może opuścić Manchester City po dziesięciu latach. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, w sprawie przyszłości doszło już do przełomowego porozumienia z Enzo Mareską który ma zostać nowym szkoleniowcem Manchesteru City.

46-letni Włoch od dłuższego czasu był wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do objęcia stanowiska po Guardioli. Maresca ma podpisać trzyletni kontrakt. Wcześniej prowadził Chelsea FC, z która zdobył Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. W styczniu został zwolniony przez władze The Blues po serii słabszych wyników w lidze.

Piłkarze Manchester City do końca sezonu zagrają jeszcze z AFC Bournemouth oraz Aston Villą. Z kolei Arsenal w poniedziałek ograł Burnley (1:0) na Emirates Stadium po bramce Kaia Havertza i jest o krok od zdobycia mistrzostwa kraju, na które czeka od 2004 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości