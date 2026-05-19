Guardiola odchodzi. Real Madryt wyczuł szansę na wielki transfer z Man City

Pep Guardiola po dziesięciu latach ma opuścić Manchester City. Jak podaje Cadena SER, ten fakt chce wykorzystać Real Madryt. Odejście trenera zwiększy ich szanse na transfer Rodriego.

Real Madryt może wykorzystać odejście Guardioli i ściągnąć Rodriego

Wygląda na to, że w Manchesterze City kończy się pewna era. Wielu cenionych dziennikarzy informuje, że wraz z zakończeniem sezonu z posadą trenera pożegna się Pep Guardiola. Hiszpan miał już poinformować klub o swoich planach. Nowym szkoleniowcem Obywateli ma zostać Enzo Maresca, który zgodził się na dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o dodatkowy rok.

Niewykluczone, że odejście Guardioli spowoduje, że część zawodników pomyśli o zmianie otoczenia. Jednym z takich piłkarzy może być Rodri. Z informacji serwisu Cadena SER wynika, że Real Madryt wyczuł wielką szansę na sfinalizowanie transferu pomocnika.

Królewscy mają być przekonani, że zmiana warty w Man City spowoduje, że Rodri otworzy się na możliwość zmiany klubu. Warto dodać, że w Madrycie od dawna chcieli, żeby reprezentant Hiszpanii został ich zawodnikiem. Pierwsze plotki pojawiły się już w 2024 roku.

Rodri to kluczowy piłkarz angielskiego giganta. Manchester City ściągnął go latem 2019 roku z Atletico Madryt za 70 milionów euro. W nadchodzące lato będą mieli ostatnią szansę, żeby cokolwiek na nim zarobić. Jego kontrakt z klubem wygasa w połowie 2027 roku. Łącznie pod skrzydłami Guardioli rozegrał 297 spotkań, w których zdobył 28 goli i zanotował 32 asysty. W 2024 roku wygrał Złotą Piłkę.