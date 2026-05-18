Trzech piłkarzy Wieczystej może dołączyć do Wisły Kraków

11:23, 18. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wisła Kraków w przyszłym sezonie zagra w PKO BP Ekstraklasie. Jak poinformował Piotr Rzepecki na łamach serwisu Meczyki.pl, niewykluczone, że do Białej Gwiazdy przejdzie trzech zawodników Wieczystej Kraków.

Mikkel Maigaard
PressFocus Na zdjęciu: Mikkel Maigaard

Maaigard, Kneżević i Djermanović mogą zamienić Wieczystą na Wisłę Kraków

Wisła Kraków po czterech latach spędzonych w Betclic 1. Lidze wraca tam, gdzie jej miejsce, czyli do PKO BP Ekstraklasy. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce wygrał rozgrywki na zapleczu elity, będąc niekwestionowanie najlepszą drużyną w lidze. W przyszłym sezonie potrzebne będą jednak wzmocnienia, żeby rywalizować na wyższym poziomie.

Pierwsze nazwiska zaczęły już krążyć w mediach. W kręgu zainteresowań Białej Gwiazdy ma być m.in. Oliwier Kwiatkowski oraz Kalidou Sidibe. O obu zawodnikach jako pierwszy pisał Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl.

Kolejne trzy nazwiska z Wisłą Kraków połączył Piotr Rzepecki. Na łamach serwisu Meczyki.pl przekazał, że w przyszłym sezonie Wieczystą Kraków na 13-krotnego mistrza Polski może zamienić aż trzech zawodników. Mowa o takich graczach jak Mikkel Maigaard, Nikola Kneżević i Aleksandar Djermanović. Każdy z nich trafił do stolicy Małopolski dopiero zimą tego roku.

Nie da się ukryć, że plotki łączące powyższych zawodników z Wisłą, wynikają z niepewnej przyszłości Wieczystej. Cały czas nie wiadomo, czy Wojciech Kwiecień pozostanie w klubie. Krążą informacje, że ma zostać współwłaścicielem Białej Gwiazdy. „Słyszymy też, że zmiany kadrowe w Wieczystej są możliwe, ale nie można teraz niczego przesądzać. Wiele zależy od tego, czy Wojciech Kwiecień wejdzie do Wisły Kraków. Bardzo możliwe jednak, że kilku zawodników zmieni barwy klubowe i zasili Wisłę Kraków. Mowa przede wszystkim o piłkarzach, którzy tej zimy trafili do ekipy żołto-czarnych – Mikkelu Maigaardzie, Nikoli Knezevicu czy Aleksandarowi Djermanovicowi” – pisze Piotr Rzepecki w serwisie Meczyki.

