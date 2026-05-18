Wisła Kraków konstruuje kadrę pod kątem przyszłego sezonu w Ekstraklasie. Mariusz Kutwa ma ważną umowę do 2027 roku, ale liczy, że wkrótce zostanie przedłużona. Swoimi przemyśleniami podzielił się w rozmowie dla "Gazety Krakowskiej".

Kutwa czeka na decyzję Wisły. Co z nową umową?

Wisła Kraków wywalczyła awans do Ekstraklasy, a do tego zapewniła sobie pierwsze miejsce w tabeli, ale wciąż się nie zatrzymuje. W miniony weekend zanotowała trzecią wygraną z rzędu, pokonując na wyjeździe Polonię Warszawa. Kibice zgodnie stwierdzili, że był to jej najlepszy mecz w rundzie wiosennej, z czym zgodzili się też piłkarze i trener Mariusz Jop.

W klubie trwają intensywne przygotowania do kolejnego sezonu. Na dzisiaj jest sporo niewiadomych – pod znakiem zapytania stoi przyszłość szkoleniowca oraz minimum kilku piłkarzy, którym wygasają umowy. Z Wisłą do 2027 roku związany jest Mariusz Kutwa, ale i on czeka na konkretne decyzje, bowiem chciałby dogadać kwestię dłuższej współpracy.

Kutwa miewał w tym sezonie różne okresy – kilka tygodni temu wrócił do gry i prezentuje się bardzo dobrze. Zimą wydawało się, że odejdzie na wypożyczenie do GKS-u Tychy, ale ten temat nie został dograny. Wówczas również prowadził rozmowy z Wisłą o nowej umowie, ale zawieszono je minimum do końca sezonu.

– Nie mogę powiedzieć, że był to zły sezon. Nie był wybitny, ale był na pewno dobry. I też bardzo, bardzo dużo się z niego nauczyłem. Pierwszy raz miałem taką sytuację, że zostałem w ogóle nie brany pod uwagę nie tyle nawet do pierwszego składu, co czasem w ogóle też na mecze. Ale wróciłem i swoją ciężką pracą na ten powrót zapracowałem. (…) Rozmowy skończyły się w momencie, gdy nie poszedłem na wypożyczenie. Wtedy Wisła postawiła sprawę w taki sposób, że wracamy do tematu między sezonami. Pozostaje mi zatem czekać na taką rozmowę – przekazał środkowy defensor w wywiadzie dla „Gazety Krakowskiej”.