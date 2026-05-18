Królewski i Kwiecień poróżnieni! Zwrot akcji ws. wejścia do Wisły Kraków

12:04, 18. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Gazeta Krakowska

Jarosław Królewski i Wojciech Kwiecień rozmawiają na temat współpracy w Wiśle Kraków. "Gazeta Krakowska" ujawnia, że nastąpił duży zwrot akcji i biznesmen znacząco oddalił się od wejścia do klubu.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła w Ekstraklasie bez Kwietnia? Temat się oddalił

Wisła Kraków wywalczyła awans do Ekstraklasy oraz na pewno utrzyma pierwsze miejsce w tabeli. Klub wraca do elity po czterech latach i ma ambitne plany, aby od razu powalczyć o coś więcej. Na przestrzeni ostatnich tygodni intensywnie debatowano na temat ewentualnego wejścia Wojciecha Kwietnia do klubowych struktur. Biznesmen od lat przymierza się do inwestycji w Białą Gwiazdę, choć do tej pory finansował Wieczystą Kraków, czyli jej lokalnego rywala.

Na pewnym etapie wydawało się wręcz, że sprawa jest przesądzona, a Kwiecień przejmie mniejszościowy pakiet. Bezpośrednio wiązałoby się to z jego odejściem z Wieczystej, która wróciłaby wówczas do trzeciej ligi. Rozmowy z Jarosławem Królewskim nie przynoszą jednak zamierzonego rezultatu. „Gazeta Krakowska” informuje o poważnym zwrocie akcji – temat znacząco się oddalił.

Rozbieżności dotyczą przede wszystkim podziału kompetencji i decyzyjności. Kwiecień chciałby mieć znacznie więcej do powiedzenia, na co z kolei nie chce zgodzić się Królewski. Rozmowy mają być kontynuowane, ale na ten moment niewiele wskazuje na to, by doszło między panami do porozumienia. Potencjalne wycofanie się z tej operacji nie oznacza natomiast, że pozostanie on w Wieczystej. Ma bowiem propozycje z innych klubów.

Niezależnie od decyzji ws. Kwietnia, Wisła postara się o większe środki na grę w Ekstraklasie. Przynajmniej do końca roku większościowym udziałowcem pozostanie Królewski.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości