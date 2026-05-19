Pogoń chce tego samego piłkarza co Wisła Kraków. Walka o wielki talent

Oliwier Kwiatkowski ma za sobą świetny sezon w Betclic 1. Lidze. Zainteresowała się nim m.in. Wisła Kraków. Jak podaje Dawid Zieliński, ofensywnego pomocnika chce u siebie także Pogoń Szczecin.

Nie tylko Wisła Kraków. Pogoń Szczecin powalczy o Kwiatkowskiego

Pogoń Szczecin utrzymała się w Ekstraklasie, więc teraz przyszedł czas na planowanie kolejnego sezonu. Bieżące rozgrywki nie potoczyły się po ich myśli, więc można spodziewać się, że latem nastąpi kilka zmian w kadrze pierwszego zespołu. Polskie kluby dość szybko zaczęły ogłaszać transfery. Karuzela transferowa rozkręca się coraz bardziej, a Portowcy zamierzają bić się o duży talent z Betclic 1. Ligi.

W kręgu zainteresowań Pogoni według Dawida Zielińskiego znalazł się Oliwier Kwiatkowski. 21-latek ma za sobą bardzo udaną kampanię na pierwszoligowych boiskach. W 32 meczach zdobył 11 goli i zaliczył 2 asysty. Nic więc dziwnego, że zwrócił uwagę mocniejszych klubów.

Pogoń Szczecin jest zainteresowana pozyskaniem środkowego pomocnika ofensywnego Oliwiera Kwiatkowskiego z Polonii Bytom. 21-latek w tym sezonie Betclic I Ligi był gwiazdą rozgrywek, gdzie w 32 występach zanotował 11 bramek i 2 asysty. — Dawid Zieliński (@DaveZielinskii) May 18, 2026

Kwiatkowski jakiś czas temu był łączony również z Rakowem Częstochowa. Ponadto o sprowadzeniu utalentowanego ofensywnego pomocnika myśli również Wisła Kraków. Fakt, że piłkarz Polonii Bytom jest na liście Białej Gwiazdy potwierdził Jarosław Królewski.

Reprezentant Polski do lat 20 jest wychowankiem Rozwoju Katowice. Do Bytomia trafił w lipcu 2024 roku, gdy klub grał jeszcze na poziomie Betclic 2. Ligi. Łącznie rozegrał 55 meczów, w których strzelił 17 bramek i zanotował 5 asyst. Jest wyceniany na ok. 350 tysięcy euro. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2028 roku.