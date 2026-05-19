Ancelotti skreślił brazylijską gwiazdę. Decyzja wywołała wielki szok

09:03, 19. maja 2026
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Carlo Ancelotti ogłosił powołania do reprezentacji Brazylii na tegoroczny mundial. Niespodziewanie pominął Joao Pedro, czyli wielką gwiazdę Premier League. Piłkarz Chelsea postanowił zareagować.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Gwiazda Chelsea nie jedzie na mundial. Ancelotti zaskoczył

Reprezentacja Brazylii z dużymi nadziejami szykuje się do tegorocznych mistrzostw świata. Angaż Carlo Ancelottiego ma pomóc w osiągnięciu sukcesu, jakim wyłącznie będzie zdobycie złotego medalu. W drużynie nie brakuje wielkich gwiazd, a o sile ofensywy mają stanowić Raphinha oraz Vinicius Junior. Były szkoleniowiec Realu Madryt ogłosił w poniedziałkowy wieczór nazwiska zawodników, którzy znajdą się w składzie na mundial.

Na skutek kontuzji Ancelotti pominął Edera Militao czy Estevao, a zamiast tego, ku uciesze kibiców, zdecydował się powołać Neymara. To dla niego ostatnia okazja, aby zagrać dla reprezentacji na tak wielkim turnieju.

Największy szok wzbudził fakt, że w zespole zabrakło miejsca dla Joao Pedro, czyli czołowego napastnika Premier League. 24-latek w tym sezonie jest najjaśniejszą postacią Chelsea, gromadząc we wszystkich rozgrywkach 20 bramek i 9 asyst. Okazało się, że to za mało, aby Ancelotti zabrał go ze sobą na mundial.

„Zawsze starałem się dawać z siebie wszystko. Niestety nie udało mi się spełnić marzenia o pojechaniu na mundial, natomiast zachowuję spokój i skupienie, tak jak zawsze staram się to robić. Wzloty i upadki są nieodłączną częścią futbolu. Życzę powodzenia wszystkim powołanym, a ja będę kolejnym sympatykiem, który będzie dopingował, by wrócili z szóstym tytułem” – przekazał gwiazdor Chelsea po decyzji selekcjonera.

