Lechia Gdańsk ściągnęła obrońcę. Solidne wzmocnienie spadkowicza Ekstraklasy

12:13, 18. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk ma nowego środkowego obrońcę. Do Biało-Zielonych trafił Danyło Beskorowajnyj, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2029 roku.

Stadion Lechii Gdańsk
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Stadion Lechii Gdańsk

Danyło Beskorowajnyj nowym zawodnikiem Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk nie zdołała utrzymać się w PKO BP Ekstraklasie i w obecnym sezonie rywalizuje na poziomie Betclic 1. Ligi. Początek nowych rozgrywek zdecydowanie nie układa się po myśli Biało-Zielonych. Po czterech rozegranych spotkaniach Gdańszczanie wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo, ponosząc trzy porażki oraz notując jeden remis.

Słaby start sprawił, że w klubie zdecydowano się na kolejne działania na rynku transferowym. Nowym zawodnikiem zespołu został Danyło Beskorowajnyj. Ukraiński środkowy obrońca dołączył do Biało-Zielonych na zasadzie transferu definitywnego. 27-letni zawodnik podpisał z Lechią kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2029 roku.

Nowy zawodnik Lechii wyróżnia się również bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Mierzący 194 centymetry wzrostu defensor jest lewonożny. Beskorowajnyj w trakcie kariery reprezentował barwy Krywbasu Krzywy Róg,, Wołynia Łuck, Dunajska Streda, FK Zeleziarne oraz FC Astana. Ma także na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy.

Zespół Lechii w piątej serii gier 1. Ligi podejmie Pogoń Siedlce. Spotkanie zaplanowano na piątek, 21 sierpnia o godzinie 20:30. Ekipa Adama Noconia w minionej kolejce odniosła sensacyjne zwycięstwo nad Polonią Warszawa (1:0) po trafieni Szymona Kobusińskiego.

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