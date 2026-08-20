Hajduk Split – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (20.08.2026)

Hajduk Split stoi na drodze Rakowa Częstochowa do fazy ligowej Ligi Konferencji. W czwartek, 20 sierpnia 2026 roku odbędzie się pierwsze spotkanie obu drużyn. Start o godzinie 21:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w TV oraz online.

Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Fran Tudor

Hajduk – Raków: gdzie oglądać?

Raków Częstochowa jest jeden dwumecz od ponownej gry w fazie ligowej Ligi Konferencji. Przed drużyną spod Jasnej Góry dwumecz z Hajdukiem Split. Co ciekawe, to zespół z Chorwacji będzie zdecydowanym faworytem rywalizacji. Niewątpliwie wpływa na to kiepska forma podopiecznych Dawida Kroczka. O ile w europejskich pucharach do wyników nie można mieć zarzutów, tak postawa w PKO BP Ekstraklasie pozostawia wiele do życzenia.

Medaliki w trzech meczach ligowych nie zdobyły ani jednego punktu, notując trzy porażki. Dla porównania Hajduk po trzech meczach ma na swoim koncie cztery punkty, na co składa się zwycięstwo z Goricą (2:1), remis z Istrą (2:2) oraz porażka z Varazdinem (1:2).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hajduk – Raków: transmisja TV

Brak transmisji meczu Hajduk Split – Raków Częstochowa w telewizji.

Hajduk – Raków: transmisja online

Mecz Hajduk Split – Raków Częstochowa odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna tylko i wyłącznie w internecie. Prawa do dwumeczu 4. rundy el. Ligi Konferencji posiada Kanał Sportowy. Spotkanie na żywo w serwisie YouTube.

Gdzie oglądać mecz Hajduk Split – Raków Częstochowa? Transmisja meczu Hajduk Split – Raków Częstochowa będzie dostępna tylko i wyłącznie w internecie w Kanale Sportowym na YouTube. Kiedy odbędzie się spotkanie Hajduk Split – Raków Częstochowa? Mecz Hajduk – Raków odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie