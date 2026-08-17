Lechia zwleka, Pogoń rezygnuje. Wyczekiwany transfer nie dojdzie do skutku

16:17, 17. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Lechia.net

Rifet Kapić chce odejść z Lechii Gdańsk. Długo zabiegała o niego Pogoń Szczecin, która najprawdopodobniej nie zrealizuje już tego transferu - twierdzi portal Lechia.net.

Rifet Kapić
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rifet Kapić

Pogoń rezygnuje z transferu Kapicia. Co dalej?

Lechia Gdańsk próbuje odnaleźć się w pierwszoligowej rzeczywistości – póki co z mizernym skutkiem, bowiem po czterech kolejkach ma na koncie punkt i znajduje się w strefie spadkowej. Wydaje się jednak, że z czasem powinno być lepiej, bowiem dołączają do drużyny kolejni piłkarze, którzy mają za zadanie zastąpić tych, którzy na poziomie pierwszoligowym sobie nie radzą. W klubie nie zażegnano oczywiście jeszcze problemów finansowych i organizacyjnych. Budżet mogłyby podreperować sprzedaże największych gwiazd, ale wydaje się, że Lechia przespała odpowiedni moment.

W kadrze zespołu wciąż pozostają Tomas Bobcek, Rifet Kapić, Iwan Żelizko czy Camilo Mena. Do dyspozycji trenera Władysława Łupaszki jest natomiast tylko ten ostatni – pozostali odmawiają gry lub mierzą się z problemami zdrowotnymi.

Przypadek Kapicia irytuje kibiców Lechii najmocniej. Do pewnego czasu był jednym z ulubieńców, ale jego postawa po spadku z Ekstraklasy pozostawia wiele do życzenia. Pomocnik od wielu tygodni domaga się transferu, ale jest blokowany przez klub. Przez długi czas zabiegała o niego Pogoń Szczecin, która miała już z tego ruchu zrezygnować. Portal Lechia.net twierdzi, że temat nie jest już aktualny.

Problem w tym, że w Lechii też już nie ma miejsca dla Kapicia. Klub z Gdańska próbuje rozwiązać tę sytuację.

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