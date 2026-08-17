Arka Gdynia z udaną odpowiedzią. Rozbiła Puszczę w pół godziny

20:53, 17. sierpnia 2026 21:26, 17. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Arka Gdynia przed tygodniem poległa w meczu z Unią Skierniewice, więc teraz zależało jej na rehabilitacji. Odpowiedziała w świetnym stylu, rozbijając Puszczę Niepołomice aż 3-0.

Vladislavs Gutkovskis
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Vladislavs Gutkovskis

Arka pokazała siłę. Wystarczyła pierwsza połowa

Arka Gdynia celuje w tym sezonie w szybki powrót do Ekstraklasy. Wystartowała bardzo dobrze, ale przed tygodniem doznała kompromitującej porażki z Unią Skierniewice. Po tym spotkaniu wśród kibiców zapanował spory pesymizm, nawet mimo wcześniejszych zwycięstw. W poniedziałek gdynianie mieli więc okazję do rehabilitacji, podejmując przed własną publicznością Puszczę Niepołomice.

Na papierze faworytem była Arka, co szybko potwierdziła za sprawą Vladislavsa Gutkovskisa, który już w szóstej minucie dał gospodarzom prowadzenie. Po skutecznie rozegranym stałym fragmencie gry piłka wręcz trafiła go w głowę, po czym wpadła do siatki.

Na kolejne trafienia nie trzeba było długo czekać. W 17. minucie Serafin Szota wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i strzałem głową podwyższył prowadzenie Arki. Po trzydziestu minutach gry było już 3-0 – tym razem do siatki trafił Filip Waluś, który z dużym spokojem wykończył składną akcję. Dużą klasą popisał się również Dawid Gojny, który dostrzegł go w polu karnym i znakomicie obsłużył celnym podaniem.

Od tego czasu Arka wyraźnie zwolniła z kolejnymi akcjami, zaś Puszcza starała się zniwelować straty. Do przerwy kolejne gole nie padły, a po zmianie stron goście zdawali się być bezradni. W zasadzie nie stworzyli sobie ani jednej prawdziwie dogodnej sytuacji do strzelenia bramki. Gdynianie w pełni zasłużenie zdobyli trzy punkty i powrócili na zwycięską ścieżkę.

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