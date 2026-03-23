Piłkarze Śląska Wrocław pobici! Są poważne obrażenia

14:57, 23. marca 2026 15:17, 23. marca 2026
Jakub Fudali Źródło:  Piotr Janas, Gazeta Wrocławska

Piotr Samiec-Talar oraz Patryk Sokołowski zostali pobici w jednym z wrocławskich klubów. Środkowy pomocnik ma złamaną szczękę i wypada przez to z gry na kilka tygodni, o czym poinformował Piotr Janas z "Gazety Wrocławskiej".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Pobito dwóch piłkarzy Śląska Wrocław; wielki skandal

Śląsk Wrocław w tym sezonie radzi sobie dość dobrze i właściwie można powiedzieć, że jasno zmierza w kierunku powrotu do PKO Ekstraklasy. Świadczą o tym chociażby ostatnie wyniki zespołu prowadzonego przez Ante Simundzę i miejsce w tabeli; aktualnie Wrocławianie lokują się na 2. miejscu w Betclic 1. lidze.

W ostatnim czasie jednak o drużynie z Dolnego Śląska jest bardzo głośno przez wiele innych aspektów, a teraz znów wszystko wskazuje na to, że będzie podobnie. Wszystko bowiem za sprawą niewyobrażalnego wręcz skandalu, do którego doszło w sobotni wieczór w jednym z wrocławskich klubów. Według informacji przekazanych przez Piotra Janasa z „Gazety Wrocławskiej”, dwaj piłkarze Śląska – Piotr Samiec-Talar oraz Patryk Sokołowski zostali pobici przez agresora.

Chuligan rozpoznał piłkarzy i z tylko sobie znanych przyczyn wymierzył im ciosy. Wiadomo jednak, że nie był to kibic WKS-u. Jak przekazuje dziennikarz, poważny uszczerbek na zdrowiu wyrządzono przede wszystkim Patrykowi Sokołowskiemu. Środkowy pomocnik Śląska ma złamaną szczękę i wypada przez to z gry na kilka tygodni. O sprawie poinformowane są naturalnie organy, a jak można się domyśleć, wkrótce rozpoczną się procedury karne. Niemniej to absolutnie skandaliczna sytuacja, która powinna spotkać się z pełnym potępieniem całego środowiska.

Aktualizacja, Śląsk Wrocław kilkanaście minut po medialnych informacjach, wydał oficjalne oświadczenie: – Obaj piłkarze znajdują się pod opieką medyczną oraz otrzymują pełne wsparcie ze strony Klubu. Ich zdrowie oraz bezpieczeństwo w tej chwili są dla nas najwyższym priorytetem. Jednocześnie informujemy, że klub WKS Śląsk Wrocław SA pozostaje w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i współpracuje w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia – czytamy.

